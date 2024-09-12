世界12強棒球賽／陳俊秀可能無法參加？已先向總教練曾豪駒報備

陳俊秀可能不打世界12強棒球賽？中信兄弟35歲一壘手陳俊秀今年打擊成績回穩，的確有機會被選入12強賽正選名單，不過今（12）日賽前陳俊秀坦言，「怕身體負荷不了」可能會婉拒邀請。陳俊秀表示：「有跟12強中華隊總教練曾豪駒提過，我的身體狀況也不是那麼好，怕到時候表現有落差，下半季也有比較多輪休，中華隊還是要選狀況好的，最後看教練團選擇，張育成或是朱育賢都可以守一壘。」
陳俊秀是抗韓英雄 曾棒打高祐錫
世界12強賽分組，A組在11月10日到11月14日在墨西哥進行，隊伍包括墨西哥、美國、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、波多黎各，B組在11月13日到11月18 日在台灣進行，分組有中華隊、日本、韓國、多明尼加、澳洲、古巴。
本季陳俊秀轉戰中信兄弟，出賽86場，7支全壘打，43分打點，上壘率0.407，長打率0.446，打擊率0.306，的確有機會爭取一壘手位置。
陳俊秀入選中華隊是2019年世界12強賽，對韓國之戰還曾開轟，棒打高祐錫，不過陳俊秀考量自己傷勢，決定要跟教練團報備。
陳俊秀坦言，「當然內心是想要打12強賽，還是有身體因素考量，12強賽預賽是連續打，怕身體負荷不了，其實近期腳部有點拉傷，髖關節與膝蓋都有傷勢，在球隊也沒有連續出賽，季後也想要到國外強化身體。」
陳俊秀表示：「有跟12強中華隊總教練曾豪駒提過，我的身體狀況也不是那麼好，怕到時候表現有落差，下半季也有比較多輪休，中華隊還是要選狀況好的，最後看教練團選擇，張育成或是朱育賢都可以守一壘。」
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世界12強賽分組，A組在11月10日到11月14日在墨西哥進行，隊伍包括墨西哥、美國、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、波多黎各，B組在11月13日到11月18 日在台灣進行，分組有中華隊、日本、韓國、多明尼加、澳洲、古巴。
本季陳俊秀轉戰中信兄弟，出賽86場，7支全壘打，43分打點，上壘率0.407，長打率0.446，打擊率0.306，的確有機會爭取一壘手位置。
陳俊秀入選中華隊是2019年世界12強賽，對韓國之戰還曾開轟，棒打高祐錫，不過陳俊秀考量自己傷勢，決定要跟教練團報備。
陳俊秀坦言，「當然內心是想要打12強賽，還是有身體因素考量，12強賽預賽是連續打，怕身體負荷不了，其實近期腳部有點拉傷，髖關節與膝蓋都有傷勢，在球隊也沒有連續出賽，季後也想要到國外強化身體。」
陳俊秀表示：「有跟12強中華隊總教練曾豪駒提過，我的身體狀況也不是那麼好，怕到時候表現有落差，下半季也有比較多輪休，中華隊還是要選狀況好的，最後看教練團選擇，張育成或是朱育賢都可以守一壘。」