世界12強棒球賽／陳俊秀可能無法參加？已先向總教練曾豪駒報備

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本季轉戰中信兄弟的陳俊秀，有機會入選12強賽。（圖／中信兄弟提供）

陳俊秀可能不打世界12強棒球賽？中信兄弟35歲一壘手陳俊秀今年打擊成績回穩，的確有機會被選入12強賽正選名單，世界12強賽分組，A組在11月10日到11月14日在墨西哥進行，隊伍包括墨西哥、美國、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、波多黎各，B組在11月13日到11月18 日在台灣進行，分組有中華隊、日本、韓國、多明尼加、澳洲、古巴。陳俊秀入選中華隊是2019年世界12強賽，對韓國之戰還曾開轟，棒打高祐錫，不過陳俊秀考量自己傷勢，決定要跟教練團報備。陳俊秀坦言，「當然內心是想要打12強賽，還是有身體因素考量，12強賽預賽是連續打，怕身體負荷不了，其實近期腳部有點拉傷，髖關節與膝蓋都有傷勢，在球隊也沒有連續出賽，季後也想要到國外強化身體。」