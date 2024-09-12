中捷公司總經理虛懸逾一年 新任總經理朱來順9/16就職

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台中捷運公司今(12)日舉行董事會，通過新任總經理任命案，由前台灣鐵路公司副總經理朱來順接任，將於9月16日舉行就職典禮。中捷公司董事長顏邦傑表示，未來將借重朱總經理的專業，進一步開展中捷軌道經濟。總經理朱來順則表示，將以安全為首要目標，進而提高營收、塑造中捷成為幸福企業，讓中捷與台中市共榮共好。中捷公司表示，中捷公司前總經理莊明聰於去年6月26日請辭後，由副總經理葉進財代理總經理，中捷今日舉行董事會，通過由朱來順接任總經理。朱來順總經理學經歷豐沛，是陽明交通大學運輸管理學系博士，曾任台鐵列車長、彰化站、台中站站長、台北、高雄運務段段長，餐旅服務總所總經理、企劃處處長、主任秘書至副局長，台鐵局改制為台鐵公司後擔任附屬事業群副總經理。顏董事長指出，朱總經理民國74年就以建教合作方式後進入台鐵，從基層做起，軌道運輸歷練近40年，經驗豐沛，且非常了解基層的運作。在軌道經濟概念崛起後，朱總經理被寄予重任，負責發展鐵路附業，包括重新改造台鐵便當，讓鐵路便當成為台鐵的品牌，並帶領團隊克服種種困難，成功完成近年來所有台鐵資產開發案。顏董事長提到，中捷自通車以來，除肩負快捷及優質的城市運輸本業外，也持續發展台中軌道經濟，以朱總經理的專業一定能進一步開展繁榮發展的中捷軌道經濟，讓中捷不只是快速、友善、便利的大眾運輸工具，也提供更多生活化、社區化的多元服務。「要讓中捷安全、會賺錢、成為幸福企業！」朱總經理說，這是他上任後的三大目標，其中，運輸業最重要的是提供安全的乘車環境，所有系統必須做到安全第一，不能有任何折扣！其次，要設法提高收入，車站是民眾的生活中心，可以結合很多生活所需的服務，他會進一步了解各車站還有哪些商業空間可再開發，並提高經營效益，藉此帶動運量及附屬事業收入。第三，塑造中捷公司成為幸福企業，照顧員工生活及工作上的需求，帶領員工與公司一起成長。