不要罵火星人了！李珠珢也拔掉中華民國國旗　台灣人才讚她很帶種

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▲▼李珠珢在IG的台灣精選動態放上中華民國國旗，但沒多久便消失。（圖／PTT、李珠珢IG）

美國藍調天王火星人（Bruno Mars）24小時之內刪掉IG上中華民國國旗圖案，引發議論，「AI美人」、南韓起亞虎啦啦隊人氣成員李珠珢，近日在IG的台灣行精選動態放上中華民國國旗，怎料，才過沒多久，又將國旗符號撤下，引發關注。李珠珢大跳魔性「三振舞」的影片在台灣爆紅，7月來台交流掀起旋風，傳出明年有望加盟中職，本人也特別為台灣開設IG精選動態，有不少粉絲今天赫見李珠珢於該動態下方，將原本的「ＴＷ」改成中華民國國旗圖示，紛紛於論壇發文、留言討論。粉絲表示：「李珠珢有很多外國粉絲，阿珠是不是讓世界看到中華民國國旗了」、「台幣太香了」、「老婆就是這麼可愛」、「我大阿珠就是帶種！愛了愛了！」不過，稍早再次查看李珠珢的IG，台灣專屬的限時動態，下方又改回之前「ＴＷ」的英文字。前體育主播蔡明里日前爆料，李珠珢將在明年球季來台灣發展，加盟中華職棒啦啦隊，「是人家透露的啦，這就不是我自己猜的啦，應該明年就會來報到吧，而且應該球隊都談好了」，傳出積極網羅女神的富邦悍將以「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公布」回應，不過知情人士指出，雖然台灣方面確實有跟李珠珢的經紀公司接觸，但是目前八字都還沒一撇，依然存在變數。李珠珢是2023年出道的啦啦隊新秀，2024年加入南韓職棒起亞虎旗下啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，她後期以一首應援曲「三振舞」嶄露頭角，白皙的皮膚、纖細的身材、可愛的五官加上超內向的I人個性，成功收穫大批球迷關注，連女生都忍不住追蹤，紛紛模仿李珠珢的「三振舞」拍成短影音上傳，使得李珠珢成為團中的人氣成員。生 日：2004年7月24日（20歲）身 高：170cm血 型：AB型出 道：2023年公 司：APEX comunications Co., Ltd.職 業：大韓民國啦啦隊MBTI：INTJ啦啦隊經歷：水原現代建設山州女子排球隊（2023～）水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）富川韓亞1Q（2023～）高陽索諾天空槍手（2023～）起亞虎KIA（2024～）