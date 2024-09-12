川普稱「台灣賣晶片給中國」　趙怡翔還原駐美實況：確實是議題

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美國總統大選辯論昨日舉行，共和黨總統候選人川普過程中一度提及台灣，卻稱台灣將晶片賣給中國，引發討論。擔任過駐美代表處政治組長的台北市議員趙怡翔在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，川普對於台灣晶片輸中的質疑，確實在他駐美期間曾是一項議題。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到國際政治評論員趙君朔、「左轉有書」書店店長王家軒，以及擔任過駐美代表處政治組長的台北市議員趙怡翔談論美選議題。趙怡翔首先談及民主黨外交政策，不論是賀錦麗或拜登的外交政策，民主黨整體外交政策向來對台灣有高度一致性，從川普到拜登，很多東西都改了，但對台灣和中國的政策基本一致，包括關稅、軍售還有高層對話等等，真的要說川普和拜登政府或賀錦麗的差異是什麼，老實說差異不大，可能只是在做法上有些不同。趙怡翔舉例，就像川普比較關注貿易、關稅、科技以及制裁中國等等，不是說民主黨不在意，但他們有自己比較看重的議題，就像民主、人權、淨零、環境等等，各政黨著重點不同，但挺台氛圍不變。趙怡翔回溯，上一場辯論會也沒提到台灣，甚至連中國都沒討論到，這次還講了一兩句，針對晶片問題，賀錦麗批判川普在任期內有美國晶片流入中國市場，甚至被美國拿來軍用，川普則說這是台灣的晶片。趙怡翔坦言，川普確實指的是台灣晶片，當時他駐美在任期間，就曾經有這個爭議指出，台灣高科技晶片等相關產品，是否有被中國挪去做「軍民兩用」，用私人公司進口，之後挪去給解放軍使用，這確實是一個議題。但趙怡翔認為，兩黨因應應該不會有太大差異，首要目標都是要遏止中國取得這些該被制裁的關鍵武力，並確保台灣能保持區域和兩岸和平穩定。