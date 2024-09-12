日本明星企鵝「跳海投奔自由」！消失兩週奇蹟生還　颱風反成助力

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▲飼育員一度以為落跑企鵝凶多吉少，結果奇蹟生還。（圖／翻攝自gekidan_penters的IG）

日本愛知縣知多半島近海的日間賀島，8月25日有一隻企鵝跟著動物園一起前來表演，但卻趁著工作人員不注意時落跑，企鵝從小在園中長大，沒有在野外求生的經驗，加上碰到珊珊颱風，飼育員一度以為落跑企鵝凶多吉少。不料2周後在45公里外的知多市，發現企鵝頑強地生存下來，身體狀況還非常良好，自行領悟捕魚技巧，讓飼養員直呼是奇蹟。根據《東海電視台》報導，這隻落跑企鵝名叫「小企」（ペンちゃん），是以常滑市為基地的巡迴動物園「企鵝劇團」中的人氣企鵝之一，當時小企跟著劇團ㄧ起前往日間賀島進行表演，結果表演結束後，工作人員正在撤場時，小企趁大夥ㄧ個不注意，竟從防護網的空隙中，溜進大海「投奔自由」。「企鵝劇團」的飼育員今井亮輔表示，這才是小企在鵝生中首度於大海游泳，從小在園內被圈養長大的小企，肌肉量無法和野生企鵝相比，後來又遇到珊珊颱風帶來強風豪雨和酷暑接踵而至，今井亮輔曾擔憂表示，小企存活下來的希望渺茫，而且小企也沒有學習過捕魚的技能。不料小企吉鵝自有天相，9月8日竟有人在距離日間賀島約45公里遠的知多市「新舞子海洋公園」發現小企，且小企還在海中悠閒地游泳。今井亮輔透露，接獲通知時還懷疑會不會搞錯了，被發現的是別隻企鵝，結果真的就是小企無誤，讓今井亮輔不禁開心地直呼奇蹟出現。今井亮輔表示，小企身體狀況良好，沒有任何外傷，而且從排泄狀況來看，這兩週也都有順利進食，雖然小企之前從未吃過活魚，但小企顯然在一個人的旅途中頓悟了求生之道，找到了自己的覓食方法，雖然今井亮輔也不確定小企到底吃了什麼。接受《CNN》訪問時，今井亮輔表示，回想起來，珊珊颱風可能反而救了小企ㄧ命，因為颱風讓沿海船隻都暫停作業，小企得以避免遭到船隻撞擊或漁網纏繞，且颱風帶來的強風豪雨也能降低水域溫度。