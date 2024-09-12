象騎士14日大巨蛋「龍象大戰」先發！中信兄弟吳哲源確定本季報銷

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▲中信兄弟先發投手象騎士靠著隊友火力支援，拿下中職首勝。（圖／兄弟提供）

中信兄弟下半季戰績獨走，週末將跟味全龍隊進行「龍象大戰」，中信兄弟昨日已經點亮全年戰績第一的魔術數字M14，加上下半季魔術數字尚未點亮，中信兄弟需要加緊節奏，因此決定本周將採用「4洋投」政策。中信兄弟投手教練王建民透露，「今天會是克迪登板，周六安排象騎士先發，周日則是德保拉。」中信兄弟本季在大巨蛋勝率較高，因此在對戰味全龍方面，若都是洋投出賽，都有機會穩穩抓下，王建民表示，目前來看，應該會先由這樣的方式去安排。本土投手部分，下周預計徐基麟就有機會上陣，搭配鄭凱文等本土好手，中信兄弟可能會再用一次「4洋投」策略，把剩餘賽事吃完。象騎士目前先發2場，戰績1勝0敗，投了12局，防禦率4.50，除了第一場比較不適應外，王建民表示：「他一場比一場好，比較熟悉台灣的環境，球的品質都蠻不錯，他本身也覺得對於比賽的節奏感越來越好。」此外，吳哲源今年還沒出賽，回歸機會不大，王建民也說：「狀況都沒有調整上去，速度一直沒有上去，大概就是130多公里，今年應該就是這樣（報銷）。」