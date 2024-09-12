王鶴棣祕戀《如懿傳》女星？狗仔曝KTV黏TT照片　工作室憤怒提告

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▲據傳王鶴棣（圖左）與陳小紜（圖右）兩人在拍戲時開始曖昧、熱戀交往，還大搞「劇組夫妻」在拍攝現場放閃。（圖／王鶴棣、陳小紜工作室 微博）

▲王鶴棣、陳小紜兩人在坐在KTV的豪華包廂中，緊緊黏著彼此，女方對王鶴棣甜蜜微笑點頭外，王鶴棣還將頭靠到對方肩膀。（圖／追瓜少年阿飛 微博）

▲王鶴棣工作室雖然出面澄清的打假，並且準備提告，但，影迷目前對緋聞還是抱持質疑的態度。（圖／王鶴棣工作室 微博）

新生代陸劇男神王鶴棣，與虞書欣主演愛情古裝劇《蒼蘭訣》後走紅，長相俊朗的他先後與白鹿、田曦薇等多位女星合作，飾演情侶「大炒CP」，吸引了無數少女粉絲，2017年才從空少轉行進入娛樂圈的他，也成為近年來中國娛樂圈中的黑馬。不過今（12）日卻有陸媒爆料，他與大10歲的女星陳小紜現正熱戀中，兩人在KTV裡甜蜜摟肩、合唱情歌的影片也被曝光。雖然兩人的工作室隨即發文澄清，王鶴棣甚至委託律師蒐證提告，但還是在中國論壇掀起討論，「疑似王鶴棣陳小紜戀情曝光」的詞條也穩掛微博熱搜榜。近日，中國狗仔「追瓜少年阿飛」爆料，王鶴棣在與女星田曦薇合作的古裝劇《大奉打更人》中，和同樣出演電視劇的陳小紜結緣，表示兩人在拍戲時開始曖昧、熱戀交往至今，還大搞「劇組夫妻」在拍攝現場放閃，隨即附上了兩段兩人在KTV的豪華包廂中唱歌的影片，雖然包廂中還有其他人，但雙方坐在一起，緊緊黏著彼此的互動卻格外引人注目。第一段曝光的影片中，王鶴棣深情演唱周杰倫的〈告白氣球〉，似乎是為女方獻唱的他全程注視著陳小紜，最後還上手摟住對方的肩膀，而陳小紜也沒也躲避，反倒是連連點頭微笑。第二段影片中，王鶴棣甚至不畏眾人目光，直接把頭靠在陳小紜的肩膀上，兩人一起合唱〈因為愛情〉，即使周圍吵雜混亂，不為所動的兩人依然互動相當親密。緋聞被曝光後，王鶴棣與陳小紜的工作室隨即發布澄清公告，兩方口徑一致的稱影片中的畫面只是劇組殺青後的聚餐活動，其餘內容全是「編故事」的造謠。深怕熱戀的傳聞阻礙戲路的王鶴棣工作室，態度相當強硬，公告表示已經對惡意造謠的內容進行取證，並會追究法律責任，呼籲觀眾抵制偷拍、勿再轉發不實謠言。與王鶴棣相差10歲的「清純系」女演員陳小紜在電視劇《如懿傳》中飾演忠心耿耿的惢心爆紅後，綜藝、片約邀請不斷，雖然雙方工作室均已出面澄清打假，但粉絲們回憶起鮮少與合作女星同台亮相的王鶴棣罕見的與陳小紜多次一起出席活動，且被雙方工作室惹怒的「追瓜少年阿飛」也預告明（13）日還會有第二波「實錘」證據，觀眾們目前對緋聞還是抱持質疑的態度。