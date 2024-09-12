時代的眼淚！Lightning被USB-C取代　蘋果7產品傳於明年全數淘汰

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蘋果公司（Apple）自2012年開始啟用的「Lightning」接孔，即將成為時代的眼淚，旗下產品的充電孔已逐步轉為「USB-C」，目前蘋果官網有7款使用Lightning的產品仍在販售，外傳明年將隨著Lightning的退場全數淘汰。蘋果於10日舉行的秋季發表會上推出iPhone 16系列新機、Apple Watch Series 10，以及AirPods 4等產品。蘋果近年逐漸將旗下產品的充電孔從「Lightning」轉換為「USB-C」，來符合歐盟環保規範。歐盟於2022年通過法案，內容表明自今年年底開始，歐盟境內所有販售的手機、平板電腦、數位相機等設備的充電接頭，都必須統一採用USB-C規格。根據外媒《MacRumors》報導，目前蘋果仍有7款使用Lightning的產品持續於官網販售中，這些產品可能將於明年全數淘汰。7款沿用Lightning的產品包括iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone SE 3、第一代Apple Pencil觸控筆，以及Mac的巧控鍵盤、巧控滑鼠和巧控板。回顧Lightning接口早在2012年就於iPhone 5上市時首次亮相，直至2023年iPhone 15發表會後立即停產了配備Lightning端口的MagSafe電池組和 MagSafe Duo充電器。外媒報導指出，計劃於明年推出的iPhone SE 4將改用USB-C，而iPhone 14、iPhone 14 Plus將在明年9月停產，第一代Apple Pencil也是，鍵盤、滑鼠與巧控板則會轉變成USB-C。