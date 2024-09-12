黃仁勳現身美國海底撈！穿招牌皮衣與店員同甩撈麵　作風超親民　

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳9月11日出席高盛在舊金山舉辦的「2024 Communacopia」技術會議，另外有網友分享在加州一家購物中心內的海底撈遇到「野生」黃仁勳，黃仁勳依舊身著招牌皮衣，且還上場與店員一起甩撈麵，十分親民。綜合外媒報導，黃仁勳當時是和朋友用餐，沒有保鑣隨行，並非公開行程，但被民眾認出後，不只親切地與大家互動，還上場和海底撈店員一起甩撈麵，逗得全場哈哈大笑。黃仁勳在高盛的「2024 Communacopia and Technology Conference」活動上表示，新一代人工智慧（AI）晶片Blackwell需求強勁，公司將晶片生產外包給台積電，因為台積電十分出色，在晶片製造領域的技術遙遙領先，但若有需要，還是可以考慮其他廠商。儘管黃仁勳並未明確提及哪家公司，但已讓韓媒雀躍不已，《韓聯社》強調目前有能力生產輝達最新AI晶片的公司只有台積電和三星，《韓聯社》認為，黃仁勳的發言可解讀為他有意將AI晶片製造委託給三星電子。