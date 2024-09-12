溫體牛肉控必嚐！享牛溫體牛火鍋鮮美滋味超驚豔

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▲為了讓溫體牛的品質維持在最佳的狀態，特別設立了「恆溫恆濕的切修室」，並以開放式廚房的設計呈現。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.12）

▲除了牛肉火鍋，餐廳也提供牛肉燥飯、牛肉湯、乾煎麻油牛肝、牛筋烘蛋、蔥爆牛肉、拔絲地瓜等豐富選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.12）

▲「享牛溫體牛火鍋」位於中華三路近六合路，室內坪數約120坪，用餐空間寬敞舒適。（圖／記者陳美嘉翻攝）

台灣人愛吃鍋，火鍋口味十分多元。以台灣溫體涮牛肉為主打的「享牛台灣溫體牛火鍋」讓傳統美食再躍升，斥資上千萬元打造高質感餐廳氛圍，更設置少見的「恆溫恆濕的切修室」，現場也融入演唱及活動表演，讓喝牛肉湯也可以很時尚。壹起飛集團全新餐飲品牌「享牛溫體牛火鍋」位於中華三路近六合路，店址前身是海王子餐廳，室內坪數約120坪，37個用餐桌，2個獨立包廂，共可容納約160人，用餐空間寬敞舒適。為了提升用餐體驗，現場還設有送餐機器人將菜色送至桌邊，打造新鮮有趣的用餐感受。「新鮮看得見！」為了讓溫體牛的品質維持在最佳的狀態，享牛溫體牛火鍋特別設立了「恆溫恆濕的切修室」，並以開放式廚房的設計呈現，讓消費者看得到牛肉的新鮮。此外，享牛的湯頭也是一絕，使用了蔬果及牛骨熬煮12小時，在靜置熟成12小時後撈除雜質，讓高湯最純粹的清甜，帶出溫體牛最佳的風味，口感豐盈有層次，由於熬煮時間漫長，每日僅能提供400鍋販售。店內溫體牛肉供應金門溫體霜降牛、金門溫體極上牛、台灣安格斯霜降牛、台灣安格斯極上牛；台灣牛心、牛肝、牛腸、牛舌、牛草肚、牛毛肚、牛蜂巢肚等。而火鍋好伴侶也有手打牛肉滑、手工魚冊、手工蔥肉捲、奶油白菜等豐富選擇。餐廳除了牛肉火鍋，也提供「主食湯品」包含牛肉燥飯、牛肉炒飯、廣式牛肉燴麵、牛雜湯、牛肉湯等；「特色熱炒」像是乾煎麻油牛肝、野山椒炒牛肉、乾鍋牛腸、酸蘿蔔炒牛肉等；「家常料理」有牛筋烘蛋、蔥爆牛肉、薑絲肚絲、酸白菜炒牛肉等；另外，拔絲地瓜、芋頭桃膠西米露等甜品也非常值得一試。特別的是，為了讓消費者可以更輕鬆的體驗享牛的美味，餐廳沒有限制用餐時間，也無最低消費的設限，不論是午休時的快餐、下班後的聚餐、休假時的大餐，通通可以滿足。享牛推出開幕慶優惠活動，即日起來店用餐打卡分享，當桌即可招待手打牛肉滑乙份。歡唱連動活動，唱歌「涮」攤就來享牛「涮」，凡憑WE GO、錢櫃、凱悅、好樂迪發票，當桌即可招待手打牛肉滑乙份。憑電影角頭-大橋頭電影票根至店內用餐當桌可兌換手打牛肉滑乙份。9/23-9/30，完成用餐定位，即可點1666元優惠套餐（四人份原價2680元）。享牛溫體牛火鍋餐廳營業時間自上午11點半至下午2點；下午5點至晚上12點 。