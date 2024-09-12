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宮崎駿打開自己腦蓋！曝《蒼鷺與少年》製作內幕：不做就啥都沒了

記者陳雅蘭／綜合報導

▲宮崎駿（左）跟鈴木敏夫攜手合作推出《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》。（圖／甲上）
▲宮崎駿（左）跟鈴木敏夫攜手合作推出《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》。（圖／甲上）
每個人心中都有一部吉卜力動畫，每個吉卜力迷一生必看的宮崎駿紀錄片《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》，即將首度登上台灣大銀幕！全片將貼身拍攝宮崎駿創作《蒼鷺與少年》長達7年的幕後製作祕辛，讓觀眾深入了解宮崎駿堅持一輩子的創作理念與獨到的人生哲學，透過穿插吉卜力經典動畫場景及對白做虛實交錯，引領人進入宮崎駿作品中蘊含的人生智慧格言，所有吉卜力迷千萬不能錯過！

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▲《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》海報的英文片名題字由製片鈴木敏夫操刀。（圖／甲上）
▲《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》海報的英文片名題字由製片鈴木敏夫操刀。（圖／甲上）
《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》由日本NHK製作團隊透過長達7年時間獨家跟拍，滿滿2小時揭露在吉卜力工作室發生的點點滴滴，赤裸呈現你所不知道的宮崎駿。

紀錄片海報上的英文片名題字，是由製片鈴木敏夫操刀負責，以宮崎駿穿著標誌性的白色工作圍裙，站在吉卜力工作室頂樓的天台望向遠方呈現，文案引用他在影片中所說過的話：「一切都很值得，不做就什麼都沒有了。」道盡宮崎駿之所以退休後再復出創作的覺悟。

正式預告中，描述宮崎駿在創作《蒼鷺與少年》的過程中強迫自己「打開腦蓋」，讓靈感從腦袋未知的渾沌中湧現出來，穿梭於現實與幻想的世界，進行一次又一次的異世界冒險。

《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》資訊
類　型：紀錄片
導　演：荒川格
演　出：宮崎駿、鈴木敏夫
片　長：120分鐘
語　言：日語
上映日：2024年10月10日

▲《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》全片貼身拍攝宮﨑駿創作《蒼鷺與少年》長達7年的幕後製作祕辛。（圖／甲上）
▲《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》全片貼身拍攝宮崎駿創作《蒼鷺與少年》長達7年的幕後製作祕辛。（圖／甲上）

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