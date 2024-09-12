身材、經驗落差大！全一般生臺大全場30次失誤　逾50分不敵臺藝大

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▲臺藝大擁有身材優勢，臺大難以突破。（圖／臺大提供）

臺大男籃今(12)日在第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽首度擔綱主隊，在國立臺灣大學綜合體育館迎戰UBA一級強權臺藝大，臺大球員全場奮戰不懈，可惜仍以43：95不敵臺藝大，吞下首敗。由全一般生組成的臺大男籃，近年都在UBA二級打拼。隊史曾於110學年度登上公開組男一級舞台，也創下UBA史上首次由非體保生球隊打入一級的首例，而該學年度臺大也拿下睽違22年的UBA一級勝利。首節臺大打得非常掙扎，受限於臺藝大多套防守壓制，加上身材上也有不小落差，首節8：27落後。第二節臺藝大越打越順手，團隊單節三分球9投5中，擊潰臺大的區域聯防，半場臺藝大已取得49：13大幅領先。臺大上半場命中率不理想，全隊23投僅4中，包括三分球10投盡墨；反觀臺藝大外線19投9中，且只有3次失誤，成為領先的主因。下半場臺大外線終於開張，陳大麒三分球命中，也終結球隊的外線荒，不過臺大全場三分外線20投也僅2中，團隊則出現30次失誤，本季首場比賽鎩羽而歸。