快訊／中職爭議判決再現！林智平全壘打變成幻影　樂天主帥衝上場

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▲中職爭議判決再現，林智平的3分全壘打變成幻影，引發現場球迷不滿。（圖／吳政紘攝）

林智平全壘打成幻影！中職樂天桃猿今（12）日在主場桃園球場遭遇中信兄弟，這場比賽進行到6局下，中信兄弟原本以8：2領先，先發投手克迪續投，不過樂天展開攻勢，蔡鎮宇敲出安打後，馬傑森也敲安，形成一、三壘有人局面。不過經過重播輔助判決結果出爐，一開始裁判楊崇煇宣判的部分有改變，最後他改判為三壘跑者蔡鎮宇回本壘得分。 一壘跑者馬傑森上三壘。 一壘跑者林智平被二壘手岳東華觸殺出局，林智平原本的3分砲也成為幻影。富邦悍將8月11日在主場迎戰味全龍，比賽第3局吉力吉撈．鞏冠在滿壘狀況下，敲出中外野深遠飛球，球打在中外野牆上黃線，經過兩次彈跳，才被富邦中外野手申皓瑋接到球，經過電視輔助判決為滿貫全壘打，這一判決讓富邦球員氣到一度離開球場，聯盟賽後坦承是技術室誤判，但富邦也已經輸球，這才讓中職重視「小房間」的判決人員需要公開。今天中信兄弟與樂天桃猿的技術室審判人員為林金達、許榮龍、陳俊銘，今日裁判為主審邱景彥、一壘審楊崇煇、二壘審羅鈞鴻、三壘審王俊宏。