早知賀錦麗激怒戰術！川普仍咬餌　幕僚無奈揭4原因：無法改變他

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美國總統大選第二場電視辯論昨日落幕，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）交鋒，雖然川普自稱大勝，但外界多認為賀錦麗才是辯論上的明顯贏家，川普頻頻被激怒，導致後來在場上益發失控。對此，有川普幕僚透露，早就預料到賀錦麗會故意激怒川普，但是即使已經事先提醒，川普還是無法改變他的作風。根據《Axios》報導，辯論後讓川普幕僚感到最挫折的就是，早已猜到賀錦麗的戰術，甚至連賀錦麗會以質疑造勢活動的人數來激怒川普都在沙盤推演的估計之內，但是即便已經提醒川普不要「咬餌」，但川普仍然不受控。這場景似曾相識，川普在共和黨大會接受提名時，幕僚建議他利用槍擊遇襲後重生的機會，不要再提起2020年大選的事，轉而訴求將國家團結在一起，如此才能有效吸引中間選民。川普聽話了20幾分鐘，那20幾分鐘川普看起來像是一位在命運面前謙卑的人，像是一個替美國民主擋子彈的天選之人，但之後川普又忍不住重提2020年大選往事，傾訴自己的不滿與怨懟，讓團結國家的願景化為泡影。有幕僚直言，4個原因讓川普成為一個「不能被改變」的人，第一是川普的心魔，2020年大選失敗在他心中揮之不去，川普無法忍受被視為失敗者，所以一有機會就要強調選舉不公。第二是川普被假新聞迷惑，他在辯論會上提到移民吃寵物就是證據，一般人對這樣的說法會抱持懷疑，但川普卻深信不疑。第三則是川普老了，而年紀大的人本來就比較難改變，且川普又是一位富有的名人，這讓他更難被說服必須要改變。第四則是川普身邊的川粉們，替川普打造了一個密不透風的同溫層，在那個同溫層中，川普可以肆意地宣稱自己在辯論中大勝，雖然外面的世界大多認為川普輸了辯論，而且輸得很慘。