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戴資穎因傷退賽！香港最後一舞落幕　下周中國公開賽不確定會參加

記者黃建霖/綜合報導

▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼。（圖／記者葉政勳攝）
▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼。（圖／記者葉政勳攝）
台灣一姐戴資穎今（12）日在超級500系列的香港羽球公開賽女單16強，對決印尼好手P·K·瓦爾達尼（Putri Kusuma Wardani），不過她再次因為傷病原因而影響競技狀態，最終選擇退賽。根據《中央社》報導，至於下一周超級1000系列的中國公開賽，她也還未確定是否會參加。

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戴資穎香港賽退賽　下周中國賽不確定會打

戴資穎在香港公開賽首輪以直落二21：10、21：12強勢晉級，僅用24分鐘就擊敗美國選手Isabelle Rusli。但今天對上在台北公開賽交手過的Putri Kusuma Wardani，首局沒打多久，他就決定退賽。

根據《中央社》報導，戴資穎這次港公退賽主要是腳傷還沒有完全復原，為了避免傷勢加重，所以才退賽。下一周的中國公開賽是否會打，目前還不確定。

戴資穎選手生涯確定最後一年

戴資穎今年一直飽受膝傷困擾，巴黎奧運也是因此傷勢，而未能在五環戰場展現最佳狀態。她受訪時曾坦言，自己目前無法再像過去一樣隨心所欲的打球，只能走一步算一步。

今年戴資穎已確定是最後一年，預計可能會在年終總決賽後正式褪下選手生涯，她在台北公開賽上也再次強調「明年不會再出來了」，也讓現在的每一場比賽都有點像她的退役巡演。

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