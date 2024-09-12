桌球甜心鄭先知撞死騎士被起訴！要求死因鑑定　挨批甩鍋急澄清

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曾獲2021年東京奧運桌球參賽資格的「桌球甜心」鄭先知，去年8月份駕車行經北市龍江路迴轉時，因未禮讓直行車，撞上機車雙載的楊姓父女檔，其中楊父傷勢嚴重，搶救1個月後仍宣告不治。鄭雖然願支付賠償金，卻主張死因不一定與車禍有關，要求調閱死者病例釐清死因，令家屬難以接受。台北地院今（12）日再度開庭，鄭先知律師指出，根據法醫研究所鑑定報告，死者肋骨斷裂不排除是急救過程造成，且病歷中也多次因自身疾病住進加護病房的紀錄，絕非故意編造理由質疑死因，卻被解讀為嫁禍救護員，這種誤會對鄭先知傷害很大。日前開庭時，鄭先知表明願意支付賠償金，除了楊男透過汽車強制險及第三人責任險可領到的理賠金約500萬元外，願意再多支付60萬元賠償金，蒞庭檢察官建議她加到100萬元，讓被害人家屬拿到連保險共600萬元的賠償金，鄭先知也同意。然而，死者家屬卻不滿其態度，認為她不斷質疑死亡的因果關係，導致最終和解破局，被依過失致死罪起訴。今日再度開庭審理，蒞庭公訴檢察官認為，鄭先知已遭起訴，若質疑被害人死因應提出證據，而非重新針對起訴她的證據再進行鑑定，因雙方尚無和解共識，法官將擇期再開庭。鄭先知強調，她會盡力與家屬達成和解，事發至今都很關心對方，沒有不想承擔，只是在對方過世後，她無法直接聯繫對方家屬，好像做再多也於事無補，感覺對方家屬看不到她的努力跟誠意，希望透過司法釐清她應負的責任。