單局海灌7分大反攻！馬傑森猛打賞　樂天桃猿13:8逆轉中信兄弟

（23:13更新）馬傑森單場3安猛打賞3打點！中職樂天桃猿今（12）日在主場桃園球場遭遇中信兄弟，兄弟靠著樂天桃猿投手肯特不穩，首局就攻下3分，第2局還被江坤宇轟出3分砲在內一口氣狂失5分，不過樂天桃猿不放棄，7局下一連打了7分逆轉，終場以13:8逆轉擊敗中信兄弟，馬傑森單場3安3打點最出色，獲選單場MVP。而樂天全場20支安打，追平本季樂天單場最多安打紀錄，也讓中信兄弟全年戰績封王魔術數字維持在M14。馬傑森賽後表示：「當下遇爭議，就是一直跑就對，不管他是不是全壘打。」
樂天桃猿大反攻 6局後大爆發
樂天先發投手肯特首局就被狙擊，陳子豪、曾頌恩、王威晨連續安打攻下3分，但第2局肯特又失控，被陳子豪、曾頌恩敲安失分後，江坤宇轟出3分砲，單局兄弟又拿下5分拉開比數。
樂天打線2局下由馬傑森敲出內野滾地球，送回三壘的朱育賢得分，兄弟先發投手克迪一路投到6局下結果連續被蔡鎮宇、馬傑森敲安，結果當下發生爭議判決，林智平敲出左外野長打，但是被判為比賽進行中，當下他以為球出去了，形成全壘打，但是經過重播輔助判決檢視，比賽進行中，林智平被觸殺出局，原本樂天可以進帳2分，也變成只有1分，讓現場球迷不爽大罵髒話，樂天桃猿主帥古久保健二上場爭執，但裁判仍維持判決，單局樂天拿下2分。
或許是受到激勵，樂天打線重新「復活」，利用魏碩成控球不穩，全隊狂打一輪，陳晨威還敲出三壘安打，馬傑森、林子偉、林立等棒棒開花，兄弟換上蔡齊哲也成為「發球機」，單局樂天打出6支安打拿下7分奠定勝基。8下林立又敲出2分打點適時安打，追加2分。
樂天投手陳鴻文中繼2局無失分，莊昕諺上場也守住勝利，中信兄弟全場12支安打，卻輸給樂天桃猿，全隊士氣也比較低落。
肯特先發5局被打11支安打狂失8分卻無關勝敗，克迪主投5.1局失也被打11支安打失4分，但也拿不到勝投，魏碩成中繼1局失2分，蔡齊哲0.1局中繼卻狂失5分吞下敗投。
馬傑森賽後對於6局下爭議判決表示：「當下就是一直跑就對，不管他是不是全壘打。」提到7局下敲出二壘安打幫助球隊逆轉，他說：「克迪的球蠻刁鑽的，所以也不好突破，當下沒想這麼多，就想說要幫球隊打回來。」
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樂天先發投手肯特首局就被狙擊，陳子豪、曾頌恩、王威晨連續安打攻下3分，但第2局肯特又失控，被陳子豪、曾頌恩敲安失分後，江坤宇轟出3分砲，單局兄弟又拿下5分拉開比數。
樂天打線2局下由馬傑森敲出內野滾地球，送回三壘的朱育賢得分，兄弟先發投手克迪一路投到6局下結果連續被蔡鎮宇、馬傑森敲安，結果當下發生爭議判決，林智平敲出左外野長打，但是被判為比賽進行中，當下他以為球出去了，形成全壘打，但是經過重播輔助判決檢視，比賽進行中，林智平被觸殺出局，原本樂天可以進帳2分，也變成只有1分，讓現場球迷不爽大罵髒話，樂天桃猿主帥古久保健二上場爭執，但裁判仍維持判決，單局樂天拿下2分。
或許是受到激勵，樂天打線重新「復活」，利用魏碩成控球不穩，全隊狂打一輪，陳晨威還敲出三壘安打，馬傑森、林子偉、林立等棒棒開花，兄弟換上蔡齊哲也成為「發球機」，單局樂天打出6支安打拿下7分奠定勝基。8下林立又敲出2分打點適時安打，追加2分。
樂天投手陳鴻文中繼2局無失分，莊昕諺上場也守住勝利，中信兄弟全場12支安打，卻輸給樂天桃猿，全隊士氣也比較低落。
肯特先發5局被打11支安打狂失8分卻無關勝敗，克迪主投5.1局失也被打11支安打失4分，但也拿不到勝投，魏碩成中繼1局失2分，蔡齊哲0.1局中繼卻狂失5分吞下敗投。
馬傑森賽後對於6局下爭議判決表示：「當下就是一直跑就對，不管他是不是全壘打。」提到7局下敲出二壘安打幫助球隊逆轉，他說：「克迪的球蠻刁鑽的，所以也不好突破，當下沒想這麼多，就想說要幫球隊打回來。」