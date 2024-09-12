單局海灌7分大反攻！馬傑森猛打賞　樂天桃猿13:8逆轉中信兄弟

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▲馬傑森賽後表示：「當下遇爭議，就是一直跑就對，不管他是不是全壘打。」（圖／吳政紘攝）

（23:13更新）馬傑森單場3安猛打賞3打點！中職樂天桃猿今（12）日在主場桃園球場遭遇中信兄弟，樂天先發投手肯特首局就被狙擊，陳子豪、曾頌恩、王威晨連續安打攻下3分，但第2局肯特又失控，被陳子豪、曾頌恩敲安失分後，江坤宇轟出3分砲，單局兄弟又拿下5分拉開比數。樂天打線2局下由馬傑森敲出內野滾地球，送回三壘的朱育賢得分，兄弟先發投手克迪一路投到6局下結果連續被蔡鎮宇、馬傑森敲安，結果當下發生爭議判決，樂天投手陳鴻文中繼2局無失分，莊昕諺上場也守住勝利，中信兄弟全場12支安打，卻輸給樂天桃猿，全隊士氣也比較低落。