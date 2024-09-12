《猛毒》最終章10月上映！史詩級預告公開　湯姆哈迪回歸暗黑英雄

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▲飾演主角艾迪的湯姆哈迪即將在最終章走上逃亡之路，他也悄悄劇透觀眾，這次的電影中毫無保留的留下最震撼的結局。（圖／《猛毒最終章：最後一舞》官方預告）

2018年上映的反英雄電影《猛毒》即將迎來最終章，系列三部曲中的《猛毒最終章：最後一舞》將於2024年10月23日（週三）搶先全美上映，最新預告於今日（12）日曝光，湯姆哈迪再度扮演漫威宇宙最多變和複雜的超級英雄，回歸史詩級最後一戰，將在三部曲的最終章走上逃亡之路。飾演主角艾迪的湯姆哈迪在訪談中提到最終章時，也大方分享真的很享受這一路走來的旅程，也感慨自己居然能在史詩鉅片中扮演一角。對《猛毒最終章：最後一舞》寄與厚望的湯姆哈迪也悄悄劇透觀眾，這次的電影中毫無保留的留下最震撼的結局，對是全壘打等級的最終章，讓影迷們相當期待。除了湯姆哈迪的回歸之外，飾演墨里根警探的史蒂芬葛拉翰也出現在最新的預告片中，在這集中扮演更關鍵的角色，最強的神祕反派努爾也在預告片中一閃而過， 讓觀眾期待值拉滿。此外，片中出現的龐大外星生物也讓網友們陷入瘋狂，前作《猛毒2：血蜘蛛》中亮相的帥氣猛毒馬這次也再度登場，預告中出現的全新生物「猛毒魚」也造成不小的話題，觀眾們忍不住紛紛討論預測還會有什麼動物在正片中出現，好奇猛毒大軍真面目的影迷絕對不容錯過10月23日搶先上映的《猛毒最終章：最後一舞》！