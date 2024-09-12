關說違建遭羈押！鄭文燦子弟兵張肇良再押2個月　看守所裡過中秋

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民進黨桃園市議員張肇良涉嫌為龍潭區中豐路某處鐵皮平房違建關說，檢調於今年7月發動搜索約談，複訊後依涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，且有勾串滅證之虞向桃園地院聲押獲准。因羈押期限將至，桃園地院今(12)日召開延押庭，法官仍認其有逃亡、勾串之虞，裁定延押2個月。張肇良被視為桃園市前市長鄭文燦子弟兵，他2019年時任桃市府顧問期間，涉嫌為龍潭區中豐路某處鐵皮平房違建向區公所關說，希望不要將此違建通報為A類違章建築，使違建完工，後續由連鎖超商承租。調查局桃園市調查處接獲檢舉，報請桃園地檢署指揮偵辦，經檢察官複訊後，依涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，且有勾串滅證之虞向桃園地院聲押獲准，繼前桃園市長鄭文燦涉貪遭檢方聲押後，子弟兵張肇良也被關押在桃園看守所。不過鄭文燦在關押47天後，裁定以2800萬元獲交保，張肇良再17天屆滿，他也力拚中秋前交保返家團圓，但法官仍認為其有逃亡、勾串證人之虞，最終裁定延押2個月，如今只能在看守所裡過中秋。