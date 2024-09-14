罷免謝國樑民調曝！柯文哲遭押　小草不滿情緒有助藍催出不同意票

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基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日舉行，距離投票倒數不到30天，根據地方人士近期所做最新民調，謝國樑目前情況穩定，會出來投票且投不同意罷免的為55％，高於同意罷免的44％，再加上近日因為民眾黨主席柯文哲遭到羈押，令小草對民進黨政府非常不滿，小草很有可能因此出門不投意罷免票，為柯文哲出氣，也另類成為謝國樑助力。地方人士指出，基隆一直是藍白合作的區域，除了基隆市政府聘用民眾黨的邱珮琳擔任副市長，又網羅民眾黨的楊寶楨擔任政策大使外，柯文哲與謝國樑也關係友好，柯文哲在謝國樑遭到罷免提案之初就表態力挺，後來柯文哲爆出京華城弊案，謝國樑也從未與柯文哲切割。不過，地方人士也坦言，雖然藍白友好，小草的票不容易估算，主要是小草的自主性高，不一定會因為柯文哲支持謝國樑，就會出門投票，因此過去藍營還是把重心放在鞏固基本盤為主，但自從柯文哲遭到羈押後，小草的憤怒沒有出口，罷免投票很可能讓小草願意出門投票，宣洩對民進黨政府的怨氣，也算是助謝國樑一臂之力。根據地方人士近期所做民調，基隆市民對謝國樑市政滿意度42%、不滿意度為36%，同意罷免 27%、 不同意罷免33%、不確定 40%，若進一步分析會出門投票的，同意罷免 44%、 不同意罷免55%，不同意罷免領先10個百分點左右，局勢趨於穩定。接下來倒數不到30天，黨內人士指出，謝國樑仍會做好市長的工作、專心市政，並且持續與選民面對面對話；另外，國民黨也安排在投票前進行大造勢，時間點就落在雙十連假其中一天，屆時台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等藍營大咖都可望出席，展現國民黨大團結，更力挺謝國樑順利過關。