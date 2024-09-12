美8月PPI高於預期！美股早盤漲跌互見拉鋸　輝達維持行情小漲1％

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美國12日公布8月的生產者物價指數（PPI），年增1.7％略低於預期的1.8％；月增0.2％則略高於預期的0.1％。另外上週初領失業金人數增至23萬人，略高於預期的22.7萬人，續領失業金人數185萬人則是合乎預期。投資人消化這一系列並無釋放強烈訊息的經濟數據，美股12日早盤各主要指數漲跌互見，波動幅度都不大，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌61.51點、約0.15％，標普500指數上漲8.81點、約0.17％，那斯達克指數上漲75.86點、約0.43％，費城半導體指數下跌5.01點、約0.10％。根據《CNBC》報導，本週公布的一系列數據是美國聯準會下週進行利率會議前的最終數據，目前市場大多仍預期聯準會將降息0.5個百分點。科技股在12日早盤表現不俗，輝達盤中報118.80美元，上漲了1.63％，受到輝達激勵，台積電ADR盤中報170.97美元，上漲了0.43％。策略師馬哈詹（Mona Mahajan）表示，「總體而言，投資人在下週聯準會會議之前處於觀望狀態」，9月是股市季節性疲軟的時刻，馬哈詹預期市場將會有較大波動，且可能會降溫，但不至於出現太大的下行。與此同時，歐洲央行週四宣布降息0.25％，這是歐洲央行今年第二次降息，考慮到歐元經濟區的經濟成長緩慢以及通膨降溫，歐洲央行降息舉措符合市場預期。