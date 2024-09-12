臺大男籃越級打怪最終慘敗52分　主帥坦言：應變能力、經驗不足

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▲臺大本場失誤過多，最後不敵臺藝大，但選手收穫滿囊。（圖／臺大提供）

臺大男籃今(12)日在主場國立臺灣大學綜合體育館，迎來本屆CBL大學籃球主客場邀請賽首戰，並擔綱主隊強碰UBA一級強權臺藝大。本場比賽臺藝大首節就取得19分大幅領先，第二節更只讓臺大拿下5分，半場已有多達36分的差距，勝負提前定音。由全一般生組成的臺大男籃，近年都在UBA二級打拼，能藉由CBL大學籃球主客場邀請賽碰上一級強隊，球員都非常珍惜。臺大全場發生多達30次失誤，林聯喜說，「對方第四節突然採全場壓迫，我們遇到亂流，反應不過快，這也是我們要學習的地方。」臺大男籃將在9月20日於主場對決政治大學，本場比賽也將邀請臺大EMBA學生會、臺北富邦勇士與屏東麟洛國中籃球隊參與中場公益投籃賽，開場由臺大競技啦啦隊帶來精彩表演，中場則邀請到Fubon Angels親臨臺大主場加油助陣，現場更有富邦勇士球員親臨贈送周邊商品。下一場主場賽事將在臺大男籃YouTube 頻道直播，同時也邀請臺大校友林志隆、陳威樺擔任主播與賽評，以臺大人挺臺大人之姿，為線上觀眾帶來不同凡響的轉播內容。