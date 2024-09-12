臺大男籃越級打怪最終慘敗52分　主帥坦言：應變能力、經驗不足

臺大男籃今(12)日在主場國立臺灣大學綜合體育館，迎來本屆CBL大學籃球主客場邀請賽首戰，並擔綱主隊強碰UBA一級強權臺藝大。臺大球員身高和經驗都略顯不足，最終以43：95不敵臺藝大。教練林聯喜坦言，「失誤過多，面對不同的防守應變能力不足，也顯現兩隊的差距。」
本場比賽臺藝大首節就取得19分大幅領先，第二節更只讓臺大拿下5分，半場已有多達36分的差距，勝負提前定音。
由全一般生組成的臺大男籃，近年都在UBA二級打拼，能藉由CBL大學籃球主客場邀請賽碰上一級強隊，球員都非常珍惜。大四主力球員陳大麒坦言，「平常要跟UBA一級球隊對戰經驗不多，暑期約交流賽也不容易，在本場比賽中受益良多。」
臺大全場發生多達30次失誤，林聯喜說，「對方第四節突然採全場壓迫，我們遇到亂流，反應不過快，這也是我們要學習的地方。」
臺大學生課業壓力沉重，每週只固定練2天，週六、日只能看場地狀況約友誼賽，以賽代訓。林聯喜表示，「開學後課業壓力大，練球時間更壓縮，我們只能利用寒暑假密集訓練。」
下一場強碰政大 上演重頭戲
臺大男籃將在9月20日於主場對決政治大學，本場比賽也將邀請臺大EMBA學生會、臺北富邦勇士與屏東麟洛國中籃球隊參與中場公益投籃賽，開場由臺大競技啦啦隊帶來精彩表演，中場則邀請到Fubon Angels親臨臺大主場加油助陣，現場更有富邦勇士球員親臨贈送周邊商品。
下一場主場賽事將在臺大男籃YouTube 頻道直播，同時也邀請臺大校友林志隆、陳威樺擔任主播與賽評，以臺大人挺臺大人之姿，為線上觀眾帶來不同凡響的轉播內容。
國立臺灣大學男子籃球隊主場賽事由國立臺灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程的老師和學生共同策劃與執行，將課堂所學之專業知識應用於實際活動中，為本場比賽注入無限創意與專業精神。
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由全一般生組成的臺大男籃，近年都在UBA二級打拼，能藉由CBL大學籃球主客場邀請賽碰上一級強隊，球員都非常珍惜。大四主力球員陳大麒坦言，「平常要跟UBA一級球隊對戰經驗不多，暑期約交流賽也不容易，在本場比賽中受益良多。」
臺大全場發生多達30次失誤，林聯喜說，「對方第四節突然採全場壓迫，我們遇到亂流，反應不過快，這也是我們要學習的地方。」
臺大學生課業壓力沉重，每週只固定練2天，週六、日只能看場地狀況約友誼賽，以賽代訓。林聯喜表示，「開學後課業壓力大，練球時間更壓縮，我們只能利用寒暑假密集訓練。」
下一場強碰政大 上演重頭戲
臺大男籃將在9月20日於主場對決政治大學，本場比賽也將邀請臺大EMBA學生會、臺北富邦勇士與屏東麟洛國中籃球隊參與中場公益投籃賽，開場由臺大競技啦啦隊帶來精彩表演，中場則邀請到Fubon Angels親臨臺大主場加油助陣，現場更有富邦勇士球員親臨贈送周邊商品。
下一場主場賽事將在臺大男籃YouTube 頻道直播，同時也邀請臺大校友林志隆、陳威樺擔任主播與賽評，以臺大人挺臺大人之姿，為線上觀眾帶來不同凡響的轉播內容。
國立臺灣大學男子籃球隊主場賽事由國立臺灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程的老師和學生共同策劃與執行，將課堂所學之專業知識應用於實際活動中，為本場比賽注入無限創意與專業精神。