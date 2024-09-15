中秋節「求嫁好尪」！抬頭就可見到　單身女性晚上必拜一神明

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▲中秋節當日，除了拜神明、祖先、地基主等，單身女性晚上可向月娘祈求「嫁好尪」。（圖／NOWnews資料照）

▲台灣民俗傳說，中秋節當天有五大禁忌，「不可手指月亮、不可戲弄兔子、不可戲水、不可吃稜角食物、不可拜假花」。（圖／取自Unsplash）

▲江柏樂表示，中秋節是節氣轉換之日，生肖「猴、虎」將迎來好運，而「兔、雞、馬、鼠」運勢則會變差。（示意圖／取自unsplash）

中秋節9月17日(農曆8月15日)，是傳統六大節日之一，除了拜拜、吃月餅、烤肉，也是節氣轉換之日，禁忌自然也不會少，民俗專家江柏樂接受《NOWnews》訪問表示，「中秋節當天，台灣習俗幾乎全天都在拜拜，晚上則女性拜月娘的最佳時機。另外，生肖猴、虎將時來運轉，兔、雞則要慎防血光之災。」江柏樂表示，台灣人中秋節有拜拜習俗，神明、祖先、地基主、月亮、月老、土地公，單身者求姻緣的最佳日子；中秋節也是季節轉換之日，所以生肖運勢也會出現轉變；中秋節當天千萬不要戲水，容易觸怒月神，導致意外發生。一、「拜神明、祖先」，11:00前，祖先會回家吃飯，同時拜神明、祖先。二、「拜地基主」，16:00，準備兩碗飯、兩雙筷子、三杯酒、金紙，拜地基主。三、「晚上女生拜月亮」，17:00~19:00，中秋節是月圓之日，月屬陰，女生可以像月亮(月娘、太陰星君)祈求，希望嫁好丈夫，已婚女性，則可祈求家庭和睦，也可祈求保佑小孩平安長大。四、「拜月老、土地公」，全天皆可，當天是月老、土地公生日，可以準備四色金、甲馬，拜月老求姻緣、拜土地公求財及求感情。一、不能手指月亮，耳朵會被割開。二、不可以戲弄兔子，因為嫦娥有養兔子，會觸怒嫦娥。三、不宜到河邊、海邊戲水，因為月亮照映在水面，戲水會觸怒月神，容易導致溺水意外發生。四、不要吃稜稜角角的食物，避免口舌是非。五、拜月老的花，不可使用假花，更不可將假花插在家中，容易招來爛桃花。農曆8月正沖「兔、雞」，慎防車禍、血光之災；偏沖「馬、鼠」，注意官非(官司)。由於當月是桃花月，沖煞生肖，也應自制，避免爆發偷吃等醜聞。由於中秋節是節氣轉換之日，「猴、虎」也將時來運轉，之前諸事不順者，接下來財運、官運、感情都將有所改善。