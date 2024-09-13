9/13黑色星期五！漢堡王「免費喝可樂」　中秋節摩斯下午茶組69元

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▲9月13日黑色星期五！漢堡王臨櫃消費就能「免費喝可樂」。（圖／漢堡王提供）

▲中秋節懶烤肉，漢堡王「無麵包漢堡」重磅回歸「整顆都是肉」。（圖／漢堡王提供）

▲到摩斯漢堡出示圖片，點餐開吃「下午茶組69元」。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

▲記得存下圖片，開吃摩斯漢堡「下午茶組」。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

今天是9月13日黑色星期五！漢堡王祭出優惠，今（13）日一日限定，當日臨櫃消費都可以免費喝一杯「無糖百事可樂」，為大家解憂。摩斯漢堡則有網路限時優惠券被挖出，人氣大杯冰紅茶搭配北海道可樂餅或方塊薯餅都只要69元，還有薯條和雞塊組合一次整理告訴你。幫大家快樂度過13號星期五，今9月13日當天只要在漢堡王臨櫃消費，都可以免費獲得「無糖百事可樂」一杯。提醒大家，各店數量有限，以門市實際庫存，贈完為止；不適用於機場店/兒童樂園店/科技廠店。別忘了中秋節還有期間限定無麵包系列，爽吃「整顆都是肉」、上下包夾新鮮生菜與蕃茄起司，除了有「無麵包雙層烤牛」、「無麵包雙層脆雞」，還有最狂「無麵包四層烤牛堡」可以吃好飽；還可搭配期間限定的「10塊雞塊59元」近半價優惠（現省50元），只供應到9月23日。中秋節摩斯漢堡網路限時優惠券被挖出，出示圖片開吃超值下午茶組69元起，最划算的人氣「大杯冰紅茶＋北海道可樂餅」只要69元、「大杯冰紅茶＋方塊薯餅3個」也是69元；還有「薯條＋大杯可樂」79元，「摩斯雞塊6個＋蒟蒻冰紅茶」99元；通通百元有找解嘴饞好過癮。現在摩斯漢堡還新推「澳式黑咖啡Long Black」，嚴選來自巴布亞新幾內亞的咖啡豆，澳洲新鮮烘焙，能保留更多咖啡油脂（Crema），讓咖啡口感更濃郁醇厚、但酸度卻較低，喝得到滿口咖啡香。即日起至9月30日，只要單點摩斯咖啡(M)即可「免費升級」澳式黑咖啡，相當於現省15元。