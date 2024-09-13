通膨降溫？PPI顯示降息將至　美股多收漲、投資人趁低買入科技股

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美國12日公布8月的生產者物價指數（PPI），年增1.7％略低於預期的1.8％，月增0.2％則略高於預期的0.1％，基本與先前公布的8月份消費者價格指數（CPI）一致，加上7月份的數據被下調，整體似乎顯示通膨降溫。投資者預期聯準會（Fed）下週將降息，趁低買入科技股，推動美股上漲。綜合《CNBC》等外媒報導，本週公布的通膨數據，是聯準會下週會議前的最終數據，連續幾份經濟報告都與預期的差不多，在認為降息週期將至的心理下，投資人持續擺脫9月的艱難開局，週四美股主要指數，除費半以外，普遍收漲。12日收盤，美股道瓊指數上漲235.06點，或0.58%，收41096.77點；那斯達克指數上漲174.15點，或1%，收17569.68點；標普500指數上漲41.63點，或0.75%，收5595.76點；費城半導體指數下滑11.73點，或0.24%，收4898.44點。Edward Jones高級投資策略師策略師馬哈詹（Mona Mahajan）表示，「總體而言，投資人在下週聯準會會議之前處於觀望狀態」，9月是股市季節性疲軟的時刻，馬哈詹預期市場將會有較大波動，且可能會降溫，但不至於出現太大的下行。馬哈詹進一步表示，波動可能會持續下去，但如果聯準會降息、通膨逐漸放緩，經濟也可以實現軟著陸的話，從歷史上來看，市場應該會繼續在這種背景下有良好的表現。