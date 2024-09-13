風水輪流轉！曾讓拜登黯然退選　川普發文嗆賀錦麗：沒下次辯論了

美國共和黨總統候選人兼前總統川普（Donald Trump），當地時間10日與民主黨總統候選人兼副總統賀錦麗（Kamala Harris）進行電視辯論，多次表現失控，與賀錦麗的冷靜自持形成對比，美國知名音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在看完辯論後更直接發文表態挺賀。川普當地時間週四在自家社群平台發文，重申自己確實贏了，但又放話與賀錦麗的辯論「不會再有下一次」。
綜合美媒報導，川普在「真相社群」發文，表示不會再有第3次辯論，還舉了拳擊手為例，聲稱當拳擊手輸掉一場比賽時，嘴裡說的第一句話就是要再比一次，所以在他與賀錦麗首次交鋒後，對方立刻就要求進行下一次辯論，因為10日辯論的勝利者是他。
川普又接著痛批，賀錦麗和「狡猾的喬」（拜登）摧毀了美國，讓數以百萬計的罪犯和精神錯亂者湧入，完全不受控制和審查，還放任通貨膨脹使中產階級破產。此外，賀錦麗沒有出席福斯舉辦的辯論，並拒絕上NBC和CBS的節目，狠嗆：「賀錦麗應該專注於她在過去近4年應該做的事情，不會有第3次辯論了！」
而就在這則貼文發出後沒多久，人在北卡羅來納州造勢的賀錦麗就給出回應，強調候選人還欠選民一場辯論，雙方都有責任再進行1次。
報導指出，多項辯論後的民調都顯示，認為賀錦麗表現勝出的觀眾佔多數，而川普和他的盟友卻猛烈抨擊主辦單位，即美國廣播公司（ABC）不公平、讓他1打3，並指責主持人存在「政治偏見」。
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川普又接著痛批，賀錦麗和「狡猾的喬」（拜登）摧毀了美國，讓數以百萬計的罪犯和精神錯亂者湧入，完全不受控制和審查，還放任通貨膨脹使中產階級破產。此外，賀錦麗沒有出席福斯舉辦的辯論，並拒絕上NBC和CBS的節目，狠嗆：「賀錦麗應該專注於她在過去近4年應該做的事情，不會有第3次辯論了！」
而就在這則貼文發出後沒多久，人在北卡羅來納州造勢的賀錦麗就給出回應，強調候選人還欠選民一場辯論，雙方都有責任再進行1次。
報導指出，多項辯論後的民調都顯示，認為賀錦麗表現勝出的觀眾佔多數，而川普和他的盟友卻猛烈抨擊主辦單位，即美國廣播公司（ABC）不公平、讓他1打3，並指責主持人存在「政治偏見」。
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