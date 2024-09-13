中秋節烤肉會泡湯？2地區週末雨彈躲不過　貝碧佳颱風最新路徑曝

今年中秋節因為沒有連假，因此許多人都將在週五、週六準備烤肉，根據最新天氣預報，今（13）日起北部、東部地區偶有局部短暫降雨，午後西半部防大雷雨；而週日至週一，北部、東部地區也會有陣雨出現，民眾如果要烤肉，還是要稍微準備一下雨備方案。至於貝碧佳颱風最新動向，氣象專家吳德榮則表示，貝碧佳颱風目前往西北朝琉球前進，對台灣沒有直接影響。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，今（13）日、明（14）日兩天，北部以及東半部偶有局部短暫降雨，中南部近山區午後有局部陣雨或雷雨。今天各地區溫北部23至36度、中部24至34度、南部24至35度、東部21至34度。
吳德榮提到，下週二17日中秋節至下週四19日台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量較多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。
貝碧佳颱風對台灣沒有直接影響！中秋後可能還有新颱風
至於貝碧佳颱風目前最新動向，吳德榮表示，第13號輕度颱風「貝碧佳」目前向西北朝琉球前進，15日會進入東海，16日撲向長江口，對台灣沒有直接影響，不過下週二17日模擬圖顯示，菲律賓、台灣東方海面有多個擾動發展，不但位置、強度不同，也使得擾動之間互相牽制力道不同，不確定性都還很大，需要再觀察。
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也在臉書提到，貝碧佳颱風誤差範圍已經退出台灣北部，差不多可以宣告閃過這顆颱風了，可是颱風沒死成，放假更不可能，北部受到外圍環流影響，週日至週一天氣不好，都是一陣一陣雨，但又不會大到出不了門烤肉或上班，就是這麼難搞，貝碧佳颱風閃過了，但中秋後可能還會有新的颱風，危險期還沒結束，仍要持續觀察。
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吳德榮提到，下週二17日中秋節至下週四19日台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量較多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。
貝碧佳颱風對台灣沒有直接影響！中秋後可能還有新颱風
至於貝碧佳颱風目前最新動向，吳德榮表示，第13號輕度颱風「貝碧佳」目前向西北朝琉球前進，15日會進入東海，16日撲向長江口，對台灣沒有直接影響，不過下週二17日模擬圖顯示，菲律賓、台灣東方海面有多個擾動發展，不但位置、強度不同，也使得擾動之間互相牽制力道不同，不確定性都還很大，需要再觀察。
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也在臉書提到，貝碧佳颱風誤差範圍已經退出台灣北部，差不多可以宣告閃過這顆颱風了，可是颱風沒死成，放假更不可能，北部受到外圍環流影響，週日至週一天氣不好，都是一陣一陣雨，但又不會大到出不了門烤肉或上班，就是這麼難搞，貝碧佳颱風閃過了，但中秋後可能還會有新的颱風，危險期還沒結束，仍要持續觀察。