中秋節烤肉會泡湯？2地區週末雨彈躲不過　貝碧佳颱風最新路徑曝

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▲這週末至中秋節天氣一圖看，北部地區、東部地區在週末受到外圍環流影響，水氣較多，如要烤肉的民眾也要稍微準備雨天備案。（圖/中央氣象署）

▲貝碧佳颱風最新路徑，對台灣沒有直接影響，不過其外圍環流仍然會影響北台灣週日至週一的天氣！（圖/台灣颱風論壇天氣特急臉書）

今年中秋節因為沒有連假，因此許多人都將在週五、週六準備烤肉，至於貝碧佳颱風最新動向，氣象專家吳德榮則表示，貝碧佳颱風目前往西北朝琉球前進，對台灣沒有直接影響。氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，。今天各地區溫北部23至36度、中部24至34度、南部24至35度、東部21至34度。至於貝碧佳颱風目前最新動向，吳德榮表示，，不過下週二17日模擬圖顯示，菲律賓、台灣東方海面有多個擾動發展，不但位置、強度不同，也使得擾動之間互相牽制力道不同，氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也在臉書提到，，可是颱風沒死成，放假更不可能，，就是這麼難搞，貝碧佳颱風閃過了，