33歲聖結石當爸了！老婆結婚9年懷孕　一整排藍勾勾帳號刷爆恭喜

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▲聖結石結婚9年捎來好消息，老婆嘟嘟懷上小孩。（圖／曾聖傑IG）

▲▼聖結石（上圖右、下圖左）和聖嫂嘟嘟結婚9年，現在YouTuber不是他的本業，主要收入來源來自投資。（圖／嘟嘟以前胖嘟嘟IG）

知名YouTuber聖結石（本名曾聖傑）2016年創立個人頻道，不到1年即突破百萬人數訂閱，至今沒有其他網紅打破此紀錄，不過他因為老婆「嘟嘟」生病等因素，一度消失5年才重新復出。今年33歲的聖結石，昨（12）日發文宣布老婆懷孕，結婚9年終於升格父親，瞬間湧入一排藍勾勾帳號留言恭賀。昨天晚上，聖結石在粉專上傳一張腹部超音波照片，明顯可見胎兒已經成形，頭、手腳相當清晰，配文簡短寫下：「有了！」貼文一發布，眾量級家寧、鐵牛、滴妹、放火、黃氏兄弟瑋瑋、這群人石頭、董仔、理科太太等一票網紅紛紛道恭喜，粉絲大呼：「終於Bang出來了」、「替你們開心！」聖結石3年前發文透露，在家裡的冰箱上看到一張超音波照片，當下百感交集，心想：「幸福可能會遲到，但從不缺席！」不過端詳相片老半天，找不到小孩在哪，這時想起老婆嘟嘟經期才剛來過，怎麼會懷孕，以為在拍攝影片，「下意識看了附近是否有鏡頭在拍，以為是在整人，找了一陣發現真的沒有什麼鏡頭時，覺得自己更蠢了！」原來，該張照片只是老婆做健康檢查的超音波照，嘟嘟解釋：「我都會留存啊！照胃鏡的照片也留著，就....讓你知道我一切安好。」會錯意的聖結石表示：「我真的是心情雲霄飛車，直接一個大誤會。」還說：「確定沒拍片嗎？感覺這個橋段可以寫進電影裡面。」如今聖結石真的晉升人父，讓好友和粉絲都替他開心。