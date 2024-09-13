參戰台北市長不會是王世堅、高嘉瑜？郭正亮：僅這人有企圖心

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根據《短新聞》10日公布的最新民調，若民進黨在首都台北市派出立委王世堅參選，與現任台北市長蔣萬安支持度差距是最小的，王世堅以32.3%支持度對比蔣萬安52.7%。對此，前立委郭正亮分析，立委王世堅是監督型民代，難以想像他選首長。至於前立委高嘉瑜是否有機會參選台北市長？郭正亮認為，她在黨內初選就掛掉，要參選很難，並推測大概只有民進黨秘書長林右昌有企圖心。《短新聞》民調顯示，以民進黨可能參戰台北市的人選與蔣萬安進行對比，分別為王世堅32.3%對蔣萬安52.7％、林佳龍28.1％對蔣萬安57％、吳思瑤27.9%對蔣萬安59.1％。其中以王世堅對蔣萬安的差距最小，是最具潛力的人選。對此，郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，他認為王世堅是監督型民代，且選首長不能常常得罪一些力量，可王世堅卻常得罪，因此推測他不會出來參選。郭正亮也直言，對於這一局民進黨可以放棄，「不然就讓林右昌回來選，本來就想選，只是那時候大家不看好他，硬要給陳時中，林右昌現在還是願意選台北市長」，這區大概只有林右昌有企圖心。至於高嘉瑜是否有機會參選？郭正亮認為，高嘉瑜在黨內初選就掛掉，連選基隆市長都沒機會，加上現任市長蔣萬安也沒犯大錯，真的很難。