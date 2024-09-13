黑色星期五咖啡買一送一！7-11可寄杯美式6折　全家拿鐵10元多1杯

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▲7-11中秋節「秋饗食光會員活動」，咖啡優惠有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／7-11提供）

▲7-11中秋節會員專屬優惠，結帳前記得要報會員電話。（圖／7-11提供）

▲7-11中秋節咖啡組合520元。（圖／7-11提供）

▲7-11和GoShare合作，9月4日至9月13日APP寄杯有濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10等案型，期限內兌換完畢抽Gogoro電動機車。（圖／業者提供）

▲7-11購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）

▲全家冰磚拿鐵、貴妃紅茶、靜岡抹茶拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）

▲「全家康康5」自9月13日至9月17日限時五天。（圖／業者提供）

▲全家特濃美式買6杯200元、特濃拿鐵5杯200元。（圖／全家提供）

▲全家中秋節寄杯咖啡優惠，單品20杯只要1000元。（圖／全家提供）

▲全家周一單品日，單品咖啡第2杯9元。（圖／全家提供）

▲萊爾富特別推出黑色星期五當日限定指定咖啡優惠，咖啡享第2杯5元。（圖／萊爾富提供）

▲美廉社中秋檔期推咖啡及周末限時促銷優惠，咖啡5天限定優惠，濃萃系列美式或拿鐵同品項買一送一。（圖／美廉社提供）

今（13）日適逢9月13日星期五，美廉社推出美式、拿鐵買一送一優惠，萊爾富則有美式第2杯5元「只限今天」；7-11中秋節寄杯美式低於6折優惠，還有門市濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元；全家今（13）日霜淇淋買一送一外，還有冰磚拿鐵、貴妃紅茶、抹茶拿鐵買一送一。◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）◾指定商品滿250元折25元／500元折50元／750元折75元／1000元折110／ 2000元折220／ 3000元折330／4000元折440元／5000元折550元 單筆立折上限550元◾購買指定商品結帳金額滿1000元送贈品兌換券，可選抽取式衛生紙一串或好來薄荷牙膏，以及3M牙線棒◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選8杯520元，7.1折（原價90元、特價64元）◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選12杯520元，7.3折（原價60元、特價44元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）◾特大杯拿鐵11杯520元，6.9折（原價70元、特價48元）◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。◾大杯冰磚拿鐵，5.7折（原價70元、特價40元）◾搖搖茶吧特大冰荔枝貴妃紅茶，5.8折（原價65元、特價38元）◾私品茶濃厚靜岡抹茶拿鐵，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋買一送一，5折（原價49元、特價25元）◾全家自有品牌菊花涼茶520ml買一送一，5折（原價30元、特價15元）◾阿奇儂Ｘ鮮乳坊白巧戀乳雪糕買一送一，5折（原價40元、特價20元）◾天然水610ml買一送一，5折（原價20元、特價10元）◾曼陀珠葡萄糖珠買一送一，5折（原價22元、特價11元）◾中杯單品美式20杯1000元，6.3折（原價80元、特價50元）◾中杯單品拿鐵18杯1000元，6.2折（原價90元、特價56元）◾特濃美式6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）◾特濃拿鐵5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）◾私品茶 55元飲品（口味任選）6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）◾私品茶 65元飲品（口味任選）5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）◾大杯美式咖啡第2杯5折，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯莊園級美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）◾大杯莊園級拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯濃厚莊園級美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯濃厚莊園級拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價44元）◾大杯濃萃美式買1送1，原價50元、特價25元◾大杯濃萃拿鐵買1送1，原價60元、特價30元