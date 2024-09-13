曝檢追查柯文哲比照阿扁規格　郭正亮預言：北檢不一定會贏

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民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案遭羈押，有消息指出，檢廉11日悄赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄等追查，並查扣保險箱內百萬現金，近日將提訊柯文哲查證金流。對此，前立委郭正亮表示，「民眾黨現在就在等一審，等著看北檢怎麼起訴，如果只是建立在彭振聲的口供，北檢不一定會贏，台灣那麼小，找不到柯文哲的錢，也是很難以想像」。郭正亮12日在節目《大新聞大爆卦》表示，檢方做那些動作代表追查不到金流，「比如他納了一個虛擬貨幣的專家進來，就表示現金找不到，開始找虛擬貨幣的金流，然後找柯文哲的親戚、小孩、銀行存款、保險箱」。郭正亮說，這些追查方式是比照當年前總統陳水扁的規格，「結果查到保險箱裡面藏了100萬，這實在太小了，想請沈慶京當污點證人，就是根本找不到錢」。郭正亮也說，民眾黨現在就是在等看檢方怎麼起訴，查不到金流，看能用什麼罪名、事證來扣，「如果只是建立在彭振聲的口供，北檢不一定會贏，台灣那麼小，找不到柯文哲的錢，也是很難以想像」。