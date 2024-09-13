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2024國慶煙火在雲林！9/13晚間8點試放　觀賞點與交通管制一次看

記者葉盛耀/綜合報導

▲2024年國慶煙火將於10月10日晚間於在雲林舉行，今（13）日搶先3分鐘試放，時間、建議觀賞點與交通管制等資訊整理，一文掌握，圖為去年台中國慶煙火。(圖／台中市政府提供2023.7.31)
▲2024年國慶煙火將於10月10日晚間於在雲林舉行，今（13）日搶先3分鐘試放，時間、建議觀賞點與交通管制等資訊整理，一文掌握，圖為去年台中國慶煙火。(圖／台中市政府提供2023.7.31)
今年國慶煙火將在雲林虎尾高鐵特定區盛大登場，相關活動將於10月10日下午開始，晚間20:00以3萬發煙火彈點亮夜空。雲林縣政府搶先於今（13）日煙火試放，時間將於20:00開始試放3分鐘，同樣將有交通管制，包含建議觀賞點等相關資訊整理一次看。

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📍國慶煙火試放

時間：9月13日晚間20:00點，時間3分鐘

地點：虎尾高鐵特定區

📍國慶煙火建議觀賞點
為了讓民眾，清楚看到煙火，縣府特別規劃11處「建議觀賞點」，包括新包括新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路-堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村，民眾也可以到建議地點觀賞煙火。

▲國慶煙火試放9/13建議觀賞點與交通管制圖。（圖／雲林縣政府提供）
▲國慶煙火試放9/13建議觀賞點與交通管制圖。（圖／雲林縣政府提供）
📍交通管制
配合13日星期五晚上虎尾高鐵特定區試放3分鐘焰火，「焰火施放管制區」自9月11日0時起至9月14日12時止，禁止人車進入，管制路段為建成路(清雲路-學府西路)、學府東路(清雲五街-建成路)。

另外，還有十八處作業管制區，包含學府路，清雲一、三、六街，清雲二、五路，興隆街等，管制人車通行、停放。呼籲用路人注意。

至於國慶日當天，將於晚間8點開始施放焰火，超過3萬發，總共40分鐘，同時搭配交響樂，為民眾帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。

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