大谷翔平再開轟將獨居亞洲全壘打王！秋信守給予祝福：我已預料到

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞洲選手全壘打排行榜，大谷翔平開轟紀錄。（圖／NOWnews社群中心製）

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，昨（12）日在對陣小熊隊的比賽上，首局首打席就敲出全壘打，個人本季第47轟出爐，也是生涯在大聯盟的第218轟，正式追平韓籍好手秋信守的大聯盟亞洲全壘打王紀錄。對於日籍巨星大谷翔平將打破自己過去所累積的全壘打紀錄時，秋信守稍早受訪時則是大方回應：「他不僅是打者也是投手，因此我早就預料自己的紀錄，不會保持太久時間。」而大谷本季至今已累積47轟、48盜，只要再敲出3轟、跑出2盜，將能夠締造單季「50轟50盜」的史詩級紀錄，對此秋信守則說：「大谷翔平不僅是亞洲全壘打王，他還接近要締造『50-50』這項偉大紀錄，這是大聯盟歷史上史無前例的成績。，我會支持他，如果有機會的話，我也希望能與他見面。」而原先的亞洲全壘打王秋信守，則是在大聯盟花了16個賽季、共6087打數才敲出218支全壘打，但，未來他能夠持續將紀錄提升至哪個層次，也令球迷相當期待。