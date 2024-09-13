貝碧佳颱風路徑北修！「這天」外圍環流雨最猛　中秋節天氣一圖看

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▲，中秋節的天氣以西半部較佳，可見到月亮，東半部與基隆北海岸雲量多，想賞月要碰運氣。（圖／取自中央氣象署）

輕颱貝碧佳路徑略微北修，隨著颱風朝琉球海面接近，今（13日）晚到明天整天苗栗以北會出現陣雨，天氣較不穩定，外出記得攜帶雨具，並且預估週六（14日）台灣受到外圍環流影響有陣雨，週日隨風向轉變，降雨趨緩，中秋節（17日）西半部較佳，可見到月亮，東半部與基隆北海岸雲量多，賞月要碰運氣。「天氣風險 WeatherRisk」分析師廖于霆指出，今天受到低壓帶東北風帶來的水氣影響，迎風面的東北角與北海岸全天有短暫陣雨，嘉義以南山區午後仍有雷陣雨，其他地區則是多雲時晴的天氣型態，不下雨的時候氣溫偏高，北部可以來到攝氏34度，中南部攝氏33-34度，東半部攝氏32-33度。今晚到明天整天，隨著貝碧佳颱風朝琉球海面接近，台灣附近水氣有增多趨勢，苗栗以北山區以及平地可能都會出現陣雨，降雨不限午後，天氣較不穩定，外出記得攜帶雨具。中南部與花東平地天氣大致穩定，但山區有午後雷陣雨。輕颱貝碧佳目前在台灣東南東方約1700公里的海面上，向西北快速移動，趨向琉球海面，過去預測路徑略為北修，預估週六下午到晚間中心將通過那霸以北近海，週日進入東海，週一凌晨登陸錢塘江口，持續深入內陸，對台灣沒有直接影響，但要留意琉球以及上海、寧波等地的航班會不會有所調整或延誤。雖然貝碧佳颱風不會直接影響台灣，但前面提到過，週六（14日）外圍環流影響有陣雨，週日隨風向轉變，降雨趨緩，下週一到下週二（16日至17日）台灣附近將轉為偏東風，東半部雲量較多，有短暫雨，西半部天氣晴時多雲，中秋節的天氣以西半部較佳，可見到月亮，東半部與基隆北海岸雲量多，想賞月要碰運氣。中央氣象署則表示，今（13）日東半部、大臺北及澎湖、馬祖時晴時雨，苗栗以南地區及其他山區午後局部雷陣雨，其他地區及金門多雲到晴，雲林以南及南投地區局部大雷雨；週六（14日）北部、東半部及澎金馬時晴時雨，中南部午後局部雷陣雨，但清晨上午也有零星雨勢，西半部有局部大雷雨。9月15日至16日，外圍雲系帶雨來，沿海長浪，北部地區、馬祖有短暫陣雨或雷雨，宜花也有零星短暫陣雨；16日颱風登陸華中，降雨逐漸趨緩，中南部、金門多雲到晴、午後中南部近山區局部雷陣雨，東半部、恆春、中部以北及馬祖有長浪，北、東、馬祖浪高近2米。中秋節（17日）低壓帶、水氣還是多東半部雲多雲短暫陣雨；雙北及馬祖也有零星雨，賞月碰運氣，西半部、澎湖金門多雲到晴，午後西部局部雷陣雨，入夜雲散時有機會看到皎潔明月。