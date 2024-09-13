詹皇之子Bronny大部分時間將在發展聯盟！「父子同場」還得再等等

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現年39歲的「詹皇」LeBron James仍不言退，新賽季將與大兒子Bronny James共同替湖人隊奮戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人在今年選秀會上選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助LeBron一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／美聯社／達志影像）

NBA新賽季即將開打，新賽季最熱門的話題之一就是「詹皇」Lebron James與兒子Bronny James的父子同隊，但根據《ESPN》湖人隨隊記者Dave McMenamin報導指出，Bronny先前在夏季聯盟出戰6場比賽31投7中，表現稍微讓球迷感到失望，而Bronny在夏季聯盟結束後，也持續在湖人的訓練設施中訓練，為即將到來的新賽季做好準備，McMenamin指出儘管Bronny在夏季聯盟表現不是太好，但湖人依舊對他的未來感到興奮。湖人在今年選秀會上，在第二輪55順位選進了LeBron James的大兒子Bronny，成為NBA史上首對父子檔同時效力於同支球隊的難得場景，對於為何選擇Bronny，湖人老闆Jeanie Buss則親自談到，Buss表示，「我們在他身上看到了一些東西，而且我們也很欣賞他的工作態度。」