詹皇之子Bronny大部分時間將在發展聯盟！「父子同場」還得再等等

NBA新賽季即將開打，新賽季最熱門的話題之一就是「詹皇」Lebron James與兒子Bronny James的父子同隊，但根據《ESPN》湖人隨隊記者Dave McMenamin報導指出，Bronny新賽季大部分時間將會在發展聯盟度過，球迷若想看到「父子同場」的場面，恐怕得等到2025-26賽季。湖人在今年選秀會上，在第二輪55順位選進了LeBron James的大兒子Bronny，對於為何選擇Bronny，湖人老闆Jeanie Buss則親自談到，「我們在他身上看到了一些東西，而且我們也很欣賞他的工作態度。」
湖人老闆親自解釋 Bronny有不一樣的特質
Bronny先前在夏季聯盟出戰6場比賽31投7中，表現稍微讓球迷感到失望，而Bronny在夏季聯盟結束後，也持續在湖人的訓練設施中訓練，為即將到來的新賽季做好準備，McMenamin指出儘管Bronny在夏季聯盟表現不是太好，但湖人依舊對他的未來感到興奮。
湖人在今年選秀會上，在第二輪55順位選進了LeBron James的大兒子Bronny，成為NBA史上首對父子檔同時效力於同支球隊的難得場景，對於為何選擇Bronny，湖人老闆Jeanie Buss則親自談到，Buss表示，「我們在他身上看到了一些東西，而且我們也很欣賞他的工作態度。」
對於父子同隊，LeBron James也感到興奮，先前在訪談中指出，他已經為Bronny制定了第一條職業球員的規矩，那就是在球場上不能叫他爸爸，「一起開車出去、還是在家，我當然可以當爸爸，不然在場上要叫我『23』或『Bron』。」
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Bronny先前在夏季聯盟出戰6場比賽31投7中，表現稍微讓球迷感到失望，而Bronny在夏季聯盟結束後，也持續在湖人的訓練設施中訓練，為即將到來的新賽季做好準備，McMenamin指出儘管Bronny在夏季聯盟表現不是太好，但湖人依舊對他的未來感到興奮。
湖人在今年選秀會上，在第二輪55順位選進了LeBron James的大兒子Bronny，成為NBA史上首對父子檔同時效力於同支球隊的難得場景，對於為何選擇Bronny，湖人老闆Jeanie Buss則親自談到，Buss表示，「我們在他身上看到了一些東西，而且我們也很欣賞他的工作態度。」
對於父子同隊，LeBron James也感到興奮，先前在訪談中指出，他已經為Bronny制定了第一條職業球員的規矩，那就是在球場上不能叫他爸爸，「一起開車出去、還是在家，我當然可以當爸爸，不然在場上要叫我『23』或『Bron』。」