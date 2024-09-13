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曝韓國瑜託友送8字給柯文哲　毛嘉慶：他4年前面對一樣的司法追殺

記者王德蓉／綜合報導

▲媒體人毛嘉慶指出，立法院長韓國瑜是4年前的柯文哲，柯文哲今天經歷的，韓國瑜4年前都經歷過；他也透露，韓國瑜透過共同友人要送8個字給柯文哲，「菩薩畏因，凡人畏果」。（圖／Nownews攝影中心）
▲媒體人毛嘉慶指出，立法院長韓國瑜是4年前的柯文哲，柯文哲今天經歷的，韓國瑜4年前都經歷過；他也透露，韓國瑜透過共同友人要送8個字給柯文哲，「菩薩畏因，凡人畏果」。（圖／Nownews攝影中心）
民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案遭羈押，媒體人毛嘉慶指出，立法院長韓國瑜是4年前的柯文哲，柯文哲今天經歷的，韓國瑜4年前都經歷過；他也透露，韓國瑜透過共同友人要送8個字給柯文哲，「菩薩畏因，凡人畏果」。

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毛嘉慶11日在節目《週五不政經》透露，一位與柯文哲、韓國瑜深交多年的好友於10日深夜致電韓國瑜，2人聊到柯文哲的狀況。毛嘉慶指出，韓國瑜是4年前的柯文哲，柯文哲今天經歷的，韓國瑜4年前都經歷過，面對一樣的司法追殺，甚至市長職務還被幹掉，人設與政治前途被摧毀。而韓國瑜當時黑掉，不過在去年又白回來了。

毛嘉慶表示，韓國瑜要送給柯文哲以及處理柯文哲的人2句話，那就是「菩薩畏因，凡人畏果」。毛嘉慶認為，更多層面是在講未來，柯文哲在看守所裡兩個月，種什麼因，而大家也都在期待柯4年以後、半年以後，收什麼果；柯文哲能再補強什麼東西來帶領大家，也要搞清楚自己的路線，未來就是因跟果的狀態。

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