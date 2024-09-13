陳佩琪「保險箱」遭搜！傳查扣百萬現金、是否會轉列被告各界關注

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民眾黨主席柯文哲捲京華城弊案，目前被羈押在台北看守所，本月11日，檢廉搜索陳佩琪在銀行承租的2個保險箱，發現內存放100萬元現金，但對此檢方並未證實。外傳北檢近期將2度傳喚陳佩琪到案說明，到時是否會將陳佩琪列為被告？引發各界關注。據《ETtoday新聞雲》報導，檢廉於11日清查陳佩琪的2個保險箱，並針對柯文哲、陳佩琪及3名子女、相關親友等清查，傳出查扣約100萬元現金。陳佩琪受訪指出，2個保險箱都是她的，裡面存放結婚時父母給的金飾嫁妝、婆婆送的玉器等，還各放了50萬元現金，陳佩琪指出現金只是「以備不時之需」。而陳佩琪曾多次使用ATM，將上百萬現金存入自己和子女的帳戶，對此，陳佩琪表示，檢調應說明存錢次數與時間點，假使6年去ATM操作60次、存入600萬元，都在合理贈與額度內，強調都是個人理財，不應與市政扯在一起，也更京華城案無關。