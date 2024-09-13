陳佩琪曝柯文哲大號1小時　吳子嘉爆這句是關鍵：黃珊珊教她的

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內在京華城案中圖利，遭羈押禁見，檢廉在上月30日搜索柯文哲住處時，柯文哲拖很久才開門，遭質疑在滅證串證，柯妻陳佩琪解釋，柯文哲在是在廁所洗澡、大號約1小時，手機也關靜音。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，「陳佩琪最關鍵的一句話，就是說柯文哲在裡面洗澡大便，這句話是關鍵話，是黃珊珊教她講的」。吳子嘉12日在網路節目《董事長開講》指出，陳佩琪說柯文哲在裡面洗澡大便，這句話是關鍵，且是黃珊珊教她講的。吳子嘉指出，「因為如果根據北檢的證詞，柯文哲是在裡面滅證，北院也認定，結果陳佩琪公開跟兩萬個小草說柯文哲在裡面大便，但如果滅證跟串供的事實存在的話，以後一定不可能交保，講這個就是說北檢在司法迫害」。對於網友提問若柯文哲是在滅證，為何不提早，還要等到檢方來？吳子嘉說，「因為柯文哲不相信檢調敢衝他家，再來柯文哲也不相信台灣有人，有能力破解他的USB，柯文哲不是普通的一般人」。