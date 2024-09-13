民調／40.3%民眾認柯文哲獲公平審理　但仍逾500萬人抱不平

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，一開始獲無保請回，但第二次審理時卻逆轉成羈押禁見。台灣民意基金會今（13）日公布民調顯示，有40.3%民眾認為法院有公平審理，26.4%認為不公平，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，代表超過500萬人對柯案抱不平，這不是一個可忽視的現象。民調以「9月5日台北地方法院改變三天前無保請回，改成收押禁見。一般說來，您覺得柯文哲有沒有獲得法院公平審理？ 」詢問，結果發現40.3%有獲得法院公平審理，26.4%沒獲得法院公平審理， 12%很難說， 21.4%不知道、拒答。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為有2訊息，第一，台灣社會對柯案是否獲得法院公平審理看法分歧，但多數認為他有獲得公平審理；另一個是，認為柯案沒獲得公平審理的人有二成六，在台灣，一個百分點約在台灣，一個百分點約19.5萬人，二成六代表的是萬人，二成六代表的是超過超過500萬人對柯案抱不平，這不是一個可忽視的現象。該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計 、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 9 月 9日至 11 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（ dual frame random sampling ），市話 70%，手機 30% 。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母 體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會 (TPOF) 。