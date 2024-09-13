台中飯店Buffet！960元松葉蟹、肋眼牛排吃到飽　紅白酒無限暢飲

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▲台中李方艾美酒店的吃到飽餐廳「新食譜全日餐廳」，推出新菜色，包含晚餐限定的松葉蟹腳，搭配麵包蟹、鮮蝦等做成海鮮桶。（圖／記者葉盛耀攝）

▲蒸魚料理這一季有午仔魚，肉質細緻。（圖／記者葉盛耀攝）

▲現煎的干貝與鮮蝦，也是人氣菜色。（圖／記者葉盛耀攝）

▲肋眼牛排現切，保有酥嫩多汁。（圖／記者葉盛耀攝）

▲現做的可麗餅，可淋上蜂蜜品嚐。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台中星享道酒店的「星饗道國際自助餐廳」於九月份也推出松葉蟹腳吃到飽活動，每週二、四的晚餐限定。（圖／取自星享道官網）

台中李方艾美酒店歡慶兩週年，館內人氣吃到飽餐廳「新食譜全日餐廳」即日起至2024年10月31日，於平日晚餐時段，即週一～週四（中秋節不適用），推出「四人同行一人免費」優惠，平日晚餐餐價每人1280元+10%，折扣後等於每人平均僅960元+10%，享有新推出的松葉蟹海鮮桶，還有紅白酒、現切肋眼牛排、生魚片、麵包蟹等，通通吃到飽位在台中火車站對面的李方艾美酒店開幕至今邁向2週年，館內2樓的Buffet「新食譜全日餐廳」，一向受到台中民眾與外來觀光客喜愛，最近又增加新菜色，像是台北飯店Buffet人氣菜色松葉蟹腳，搭配鮮蝦、麵包屑、淡菜等設計成海鮮桶，滋味鮮美細緻。另有季節鮮魚，像最近就推出午仔魚，炊蒸後吃得到獨有的細膩肉質。還有師傅手工港點，包含蝦餃、鳳爪、豉汁排骨。也有鐵板現煎的干貝、鮮蝦等。也別錯過的人氣菜色包含現切肋眼牛排、現做可麗餅、羊排、海鮮湯、哈根達斯冰淇淋，尤其還有紅白酒、啤酒等，通通可無限量取用。此外，台中李方艾美酒店搭配週年慶活動，即日起~𝟏𝟎月𝟑𝟏日只要於飯店內餐廳，當日單筆消費滿𝟏𝟎𝟎𝟎元，即可於餐廳兌換摸彩券乙張。頭獎包含價值25萬元的台中李方艾美總統套房住宿一晚，還有兩款光陽電動機車與其他住宿券、餐券等。另外，台中星享道酒店的「星饗道國際自助餐廳」於九月份也推出松葉蟹腳吃到飽活動，每週僅有兩天，於每週二、四的晚餐限定，「星饗道國際自助餐廳」餐價為平日晚餐每人968元+10%。