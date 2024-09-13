柯志恩有望翻高雄？他曝民進黨壓力大！賴清德恐徵召「麻吉」參選

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高雄市長陳其邁2026年卸任，民進黨內多人角逐陳其邁的接班人，包括立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆，以及勞動部前部長許銘春，都表態有意參選，不過日前有媒體民調，不論民進黨派誰參選，國民黨最可能的參選人、立委柯志恩的支持度都領先。前立委郭正亮說，這對民進黨壓力很大，總統賴清德可能直接徵召總統府秘書長潘孟安參選。郭正亮在《大新聞大爆卦》說，陳其邁在2020高雄市長補選是行政院副院長身分卸任參選，潛在對手、海委會主委管碧玲與前立委趙天麟都認輸立刻整合，陳其邁在2022年也連任成功，不過2026年選舉又跟2022年不一樣。郭正亮說，這次民進黨內沒有誰特別強，也因此誰也不服誰，「山中無老虎，眾多猴子都衝出來」，但對柯志恩來說，2022年已經選過一次，2026年會比上次好選，對手又不像陳其邁這麼強，如果2025年下半年民調還是沒有改善，民進黨最後可能徵召潘孟安，因為高雄市，民進黨有丟不得的壓力。