NBA／新賽季新人王賠率出爐！狀元Risacher好慘排第7　第1名是他

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華裔中鋒周志豪（Zach Edey）大學時期表現相當出色，也入選加拿大巴黎奧運國家隊，而他則是最被看好能奪下新賽季的新人王獎項。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃今年的2024選秀會，普遍被外界公認為是「選秀小年」，沒有太多具有即戰力等級的球員，因此各隊的選秀策略也有所不同。而根據美媒《NBA Central》的消息，《NBA Central》稍早公布新賽季新人王賠率名單，其中最被看好奪下該獎項的，為，也意外受到不小討論。周志豪之所以被看好能夠奪下新人王，原因不外乎是他在灰熊隊擁有更好的發展空間，而根據美媒消息，事實上當初灰熊隊在選秀會上目標就是簽下一位大中鋒，至於老鷹隊在本屆選秀會上，用狀元籤選進的法籍前鋒Zaccharie Risacher，潛力則是不太被看好，不過近日名人堂球星Dominique Wilkins則替他發聲，並表示：「給他一點時間，他會表現很棒的，相信我，他會表現很棒的。」