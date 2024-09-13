NBA／新賽季新人王賠率出爐！狀元Risacher好慘排第7　第1名是他

NBA美國職籃今年的2024選秀會，普遍被外界公認為是「選秀小年」，沒有太多具有即戰力等級的球員，因此各隊的選秀策略也有所不同。而根據美媒《NBA Central》的消息，稍早本賽季的新人王賠率也出爐，未料亞特蘭大老鷹所選擇的狀元Zaccharie Risacher，竟只排在第7名位置，最被看好拿下新人王的則是灰熊隊的華裔中鋒周志豪（Zach Edey）。
周志豪最被看好奪新人王 狀元郎Risacher僅排第7
《NBA Central》稍早公布新賽季新人王賠率名單，其中最被看好奪下該獎項的，為曼菲斯灰熊在本屆選秀會上以首輪第9順位，選進的華裔中鋒周志豪（Zach Edey），老鷹狀元郎Zaccharie Risacher則是僅名列第7，也意外受到不小討論。
周志豪最被看好原因？ 他有望直接擔綱灰熊先發
周志豪之所以被看好能夠奪下新人王，原因不外乎是他在灰熊隊擁有更好的發展空間，不同於其他高順位新秀可能要從替補打起，周志豪在灰熊有望可以直接扛下先發中鋒任務。
而根據美媒消息，事實上當初灰熊隊在選秀會上目標就是簽下一位大中鋒，首選則是康乃狄克大學的好手Donovan Clingan，其次就是周志豪，而在前者被拓荒者先選走後，灰熊則直接用第9順位選進周志豪。
至於老鷹隊在本屆選秀會上，用狀元籤選進的法籍前鋒Zaccharie Risacher，潛力則是不太被看好，不過近日名人堂球星Dominique Wilkins則替他發聲，並表示：「他年紀很年輕，多大？才19歲，Zaccharie Risacher很有天賦，但是你必須要能夠給他時間。給他一點時間，他會表現很棒的，相信我，他會表現很棒的。」
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《NBA Central》稍早公布新賽季新人王賠率名單，其中最被看好奪下該獎項的，為曼菲斯灰熊在本屆選秀會上以首輪第9順位，選進的華裔中鋒周志豪（Zach Edey），老鷹狀元郎Zaccharie Risacher則是僅名列第7，也意外受到不小討論。
周志豪最被看好原因？ 他有望直接擔綱灰熊先發
周志豪之所以被看好能夠奪下新人王，原因不外乎是他在灰熊隊擁有更好的發展空間，不同於其他高順位新秀可能要從替補打起，周志豪在灰熊有望可以直接扛下先發中鋒任務。
而根據美媒消息，事實上當初灰熊隊在選秀會上目標就是簽下一位大中鋒，首選則是康乃狄克大學的好手Donovan Clingan，其次就是周志豪，而在前者被拓荒者先選走後，灰熊則直接用第9順位選進周志豪。
至於老鷹隊在本屆選秀會上，用狀元籤選進的法籍前鋒Zaccharie Risacher，潛力則是不太被看好，不過近日名人堂球星Dominique Wilkins則替他發聲，並表示：「他年紀很年輕，多大？才19歲，Zaccharie Risacher很有天賦，但是你必須要能夠給他時間。給他一點時間，他會表現很棒的，相信我，他會表現很棒的。」