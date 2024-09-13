泰勒絲表態力挺賀錦麗！川普副手范斯反擊：她跟多數美國人民脫節

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美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），在最新一場美國總統大選辯論落幕後，立刻發文公開支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），還署名「沒孩子的養貓女士」，藉此反擊共和黨總統候選人川普（Donald Trump）副手范斯（J.D. Vance）之前的爭議言論。對此，川普在隔天一早就call in進晨間新聞節目「Fox & Friends」，說泰勒絲「可能會在市場上為此付出代價」，而范斯則聲稱泰勒絲跟大多數美國人民的生活都脫節。綜合美媒報導，范斯在接受《福斯新聞》訪問時表示，「我們欣賞泰勒絲的音樂，但我不認為大多數美國人，無論他們是否喜歡她的音樂，是不是她的粉絲，會受到一位億萬富翁明星的影響。我認為，她和大多數美國人的利益和問題從根本上脫節」。范斯又以通貨膨脹為例，聲稱：「當食品雜貨價格上漲20%，這傷害大多數美國人，不會傷到泰勒絲。當房價變成無法負擔，這不會影響泰勒絲或任何其他億萬富翁，卻影響我國各地的中產階級」。對於自己之前的爭議言論，即諷刺賀錦麗為「沒孩子的養貓老姑婆」一事，范斯則辯稱，他的話遭到民主黨人的「故意曲解」，強調川普的競選團隊，已向女性選民傳達了更具說服力和相關性的資訊，川普將為美國帶來真正的安全。