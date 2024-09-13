114學年度首次高中英聽測驗下午5時截止報名　午夜前可ATM繳費

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考生注意！114學年度高中英語聽力測驗第一次考試報名今（13）日下午5時截止，大學入學考試中心提醒，目前除了便利超商，還剩臨櫃或票據、自動櫃員機（ATM）、匯款轉帳等繳款方式，未在規定期限完成報名手續者不得參加考試。大考中心表示，10月19日舉行的114學年度高中英語聽力測驗第一次考試，報名時間是從9月6日起至9月13日截止，其中高級中等學校三年級在學學生，一律交由就讀學校辦理集體報名，高級中等學校畢業的非應屆畢業生或具同等學力者，可經委託政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。大考中心提到，報名資料須含考生「基本資料」與「報考資料」，還請務必確認資料的正確性，其中集體報名考生，依照報名單位所訂的作業時程提供應繳資料，並且針對報名單位提供的「報考資料確認表」 ，親自詳實校核確認無誤後再簽名，若是個別報名考生完成報名繳費後則務必妥善保存繳費收據或交易明細。大考中心表示，繳款方式分為臨櫃 (含票據) 繳費或匯款轉帳，以及自動櫃員機（ATM）、網路ATM繳費，還有便利商店繳費，其中便利商店繳費期限是在9月6日至9月10日夜間12時止以外，臨櫃（含票據）繳費或匯款轉帳是到9月13日下午3時30分，自動櫃員機（ATM）、網路 ATM 繳費則是同天夜間12時止，未依簡章規定在期限內辦理報名與繳費者，即未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，不得參加考試。大考中心指出，報名的考生9月16日至9月20日可在「114高中英語聽力測驗試務專區」確認資料，要是發現姓名、考試地區以及無冷氣試場的任何一項錯誤，或有遺漏、不可歸責在考生的事由，得在「確認報名資料截止日前」提出更正，逾期概不受理，集體報名者交由集體報名單位提出正式公文，個別報名者透過電子郵件「photo@ceec.edu.tw」或傳真「02-23661365」提出申請，亦須檢附相關證明資料。另一方面，身心障礙、重大傷病考生應考服務，分為「一般項目」 、 「輔具項目」、「特殊項目」 ，符合服務對象者可在9月6日至9月13日使用網路申請，請至大考中心網站「114 高中英語聽力測驗試務專區」的「報名系統」下方「特殊應考服務需求欄」填寫所需必要協助措施。大考中心說明，考生申請各類應考服務的審查均在10月4日開放查詢結果，請至「114 高中英語聽力測驗試務專區」查覽或列印，若對特殊項目審查結果有疑義者，可提複審，複審申請截止日期則是10月9日，10 月15日公告複審結果。