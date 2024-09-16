狂打空戰！賴清德耳提面命喊開直播　黨中央、黨團強化網路經營

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總統賴清德2024年以40.05%得票率勝選，但比起4年前總統蔡英文流失超過17%，其中，青年選票流失被視為檢討的關鍵因素之一。據悉，自賴清德上任黨主席後，就不斷提醒黨內應加強經營社群、開直播即時澄清議題，除了在黨內挹注經費外，遇到黨公職仍會耳提面命不斷提醒「要開直播」、以加強空戰論述。2024選舉落幕後，民進黨展開黨內革新與檢討，其中，青年選票流失及網路話語權被民眾黨「打趴」，為黨內詬病重點，為了補強缺失，黨內在年度工作上，也確立「青年議題主流化」方向，不論在議題、預算上，都要強化與青年溝通。民進黨加強空戰，並非只是說說，賴清德在選後便鼓勵黨公職開直播、加強與青年世代溝通及網路經營，據悉，時至今日，不少黨公職遇到賴清德時還會受到「關切」，在跑地方活動時，時不時還會提醒大家「開直播」。而在民進黨中央部分，直播節目就有數個，如3月開播的「老闆叫我開直播」，使官方YT頻道訂閱，在半年內增長3萬人次，要抓住以網路串流平台為主的族群。此外，民進黨9月初推出新聞直播節目「午青Live」，由黨部四位發言人吳崢、戴瑋姍、卓冠廷、韓瑩，再加上政策會執行長王義川主持，從週一到週五的中午12點播放。新媒體中心則推出主題節目「趣台灣 Chill Taiwan」，由韓瑩、秘書長秘書游本明、黨工邱庭庭介紹各縣市的在地美食與旅遊景點，以輕鬆活潑的風格，帶出台灣在地景點的特色、並夾雜新聞事件。民進黨立法院黨團部分，黨團幹部除了每天都會召開輿情記者會，回應時事議題，也加強各平台經營，舉凡臉書、IG、Threads、Youtube等多管道，與網友互動及澄清回應等；另一方面，民進黨團也將在9月30日起每週一晚上8時，開設「立立皆辛苦」直播節目，將由黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘輪流主持。吳思瑤表示，「立立皆辛苦」名稱是由網路票選而來，51 Team Work就是51戰隊，未來每週會跟國人報告國會新動向，呼籲大家能多觀看、開啟小鈴鐺。