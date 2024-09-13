應曉薇32年前問「晶華土地的事」 　萬人張嘴：打趴所有預言影片

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▲▼應曉薇在連續劇《薔薇》的對白切合時事，也極盡諷刺當前處境。（圖／中視戲劇花系列YouTube）

國民黨台北市議員應曉薇捲入京華城容積率弊案，疑似收受4700萬元以上的賄款，遭北院裁定羈押禁見，11日應曉薇被台北地檢署提訊，結束近3小時訊問後，她快步走上囚車的畫面曝光，令人不勝唏噓。有網友翻出應曉薇32年前還是演員時的戲劇作品，她一句「晶華在土地上的事情」宛如跨時空預言，影評人翁煌德說：「所有應曉薇影片都輸給這支了！」一名網友「考古」出應曉薇1992年2月在中視播出的「花系列」狗血劇《薔薇》的片段，可見應曉薇一派輕鬆地向對手男演員詢問：「對了！晶華在土地上的事情，你到底幫上了忙沒有啊？」對方一聽立刻篤定地點頭、微笑說：「嗯！」劇中台詞「晶華」、「土地」讓人聯想京華城被爆出違法提高容積率，「幫上忙沒有」呼應檢調正在釐清的收賄網絡。原PO在Threads上分享該影片，雖然只有短短5秒，但後座力強大，紛紛被論壇、政治粉專轉發，網友看完嚇到，「你是什麼曉薇行為學準博士嗎」、「發瘋」、「靠X！太扯了！希望金鐘獎能給曉薇一座終身成就獎」、「人生如戲的最高境」、「只有曉薇能超越辛普森」、「原來應曉薇是用生命在寫劇本」、「以為又是Al對嘴...神準到令人毛毛的」、「編劇跟辛普森是同一個嗎？」還有網友特別去找資料，查出應曉薇口中的「晶華」其實不是指土地，而是另一位資深女星錢盈潔的角色名字，讓她驚呼：「但也實在太巧了！」日前有網友找出應曉薇32年在花系列電視劇《薔薇》的片段，只見男主角怒罵「妳是不是已經習慣了賺那些錢，沒有辦法像以前一樣過苦日子」，應曉薇霸氣回嘴「大概是吧」，男方質疑她變了，應曉薇說：「人本來就會變嘛！人在這個社會裡頭討生活，錢是很重要的事情，難道你不知道嗎？」對照應曉薇現今捲入京華城容積率弊案，疑似收受4700萬元以上的賄款，遭北院裁定羈押禁見，網友大虧：「別人是演得不像，她是不像演的」、「用自身經驗演活了角色！」