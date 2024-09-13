陳佩琪公佈1628萬元、保險箱內容　吳靜怡揭2目的：誠實才是上策

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民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案遭羈押，有消息指出，檢廉11日悄赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄等追查，且保險箱內含有百萬不明現金。柯文哲太太陳佩琪接受媒體專訪，公布帳戶明細共5大筆金流約新台幣1628萬元，並指檢廉查扣的2個保險箱都是她的，裡面裝有「金飾、玉器外，還有各50萬的現金」。對此，柯文哲前幕僚、政治評論員吳靜怡今（13）日發文說，陳佩琪此舉應該就是一位好媽媽為了幫小孩子搭建一道不明金流的防火牆，把家裡的錢和柯文哲基金會、木可公關、智庫、競總等其他複雜可能的金流分開，也可能是一位壞夥伴，讓牢裡的律師們看新聞知道1500要脫鉤，「總之，若之後檢廉調又找到勾稽起來的金流，陳佩琪和子女就真的都麻煩大了。」吳靜怡在臉書發文質疑，「時間就是金錢，金錢來源正在拼湊著時間。有沒有可能都是在大大方方的空中串供？」檢廉第一次搜索柯文哲住家時扣走關鍵USB，消息指出記載著「2022/11/1小沈1500沈慶京」這樣的格式，柯文哲提訊時的說法跟民眾黨講一樣，連沈慶京提訊時的說詞也都一致，皆是把口徑導向會面時間。無論如何兩人也都證實了隨身碟內記事簿的存在，因為不只紀錄一筆，並不難追。吳靜怡續指，陳佩琪在有限制的3間指定媒體專訪，用了快50分鐘陳述4300萬金流來源、1628萬金流來源，並企圖把ATM頻繁密集存款行為「技巧性」的透過媒體改為1年10次，「誰會相信呢？到底是將已有存款提領成現金再分開存款，還是突然有現鈔再拿去逐步存款？到底先有錢才請仲介看商辦，還是先知道商辦才趕快處理錢？」有趣的，就是當記者問到關鍵性的USB，陳佩琪回應居然是量子力學。吳靜怡說，陳佩琪公佈1628萬元、保險箱內容的目的是什麼？應該就是一位好媽媽為了幫小孩子搭建一道不明金流的防火牆，把家裡的錢和柯文哲基金會、木可公關、智庫、競總等其他複雜可能的金流分開，或許也可能是一位壞夥伴，讓牢裡的律師們看新聞知道1500要脫鉤，總之，若之後檢廉調又找到勾稽起來的金流，陳佩琪和子女就真的都麻煩大了。「佩琪啊！誠實才是上策，檢調還沒出動時，八月，柯文哲和妳隱瞞太多，也說了太多謊。」