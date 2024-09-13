00919登台股ETF人氣雙冠王　9／23除息、最後上車日曝

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台股9月截至目前為止跌多漲少，投資人對ETF卻熱情依舊，20檔台股ETF規模逆勢增加，專家也表示，面對金融市場變化萬千，建議選擇台股高息ETF來介入台股。群益台灣精選高息ETF（00919）規模的增加金額與增加的受益人數是20檔中最多的，其將於9月23日除息，參與除息最後買進日為9月20日。9月以來大盤高檔震盪，台股ETF投資人卻趁回檔之際越跌越買。觀察大盤9月以來跌多漲少，截至9月12日跌幅2.76%，卻仍有20檔台股ETF規模逆勢增加，整體台股ETF規模增加145.9億，以增加金額單檔來看，前十名中有6檔都是高息型，顯示出高息ETF持續受投資人青睞。觀察受益人數，9月以來以群益台灣精選高息ETF（00919）增加2.99萬人最多，00919緊接著將於9月23日除息，參與除息最後買進日為9月20日。00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，年化配息率連續6季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄後，買盤持續挹注，搶在除息前上車的投資人多，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為逢低分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，他建議，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。