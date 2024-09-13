S.H.E出道23週年合體！超嫩新成員入鏡　粉絲感動：等妳們再開唱

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▲S.H.E感情非常好，經常聚在一起慶祝大小事。（圖／翻攝自Selina臉書）

▲S.H.E去年終於合體演出，演唱歌曲〈給小孩〉、〈美麗新世界〉。（圖／何樂音樂提供）

女子天團S.H.E由Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）和Ella（陳嘉樺）組成，出道至今23年，仍有大批粉絲支持。日前她們3人再度聚在一起，一起替Selina兒子小腰果舉辦1歲生日趴，Selina當下有感而發，表示出道之後和Hebe、Ella一起度過，除了她自己的生日，還多了S.H.E的生日，而今年又多了小腰果的生日，「謝謝生命，讓我每年都有好多好多不平凡的、美好的日子可以歡慶！」由於發文當天剛好是S.H.E出道23週年紀念日，因此許多粉絲都留言，「希望妳們還能合體開唱。」Selina日前在IG曬出和好姐妹Hebe、Ella的合照，看到她們3人貼在一起，看起來非常開心，一起替小腰果慶祝1歲生日，而穿著紅色肚兜、紅色鞋子的小腰果被Hebe抱在手上，頭上還戴著造型帽子，肉嘟嘟的小臉頰非常可愛，後面還能看到有喜慶的生日道具布置。Selina表示，「我好像還沒遇過比我愛過生日的人（笑）～一年365天的平凡日子，在生日這一天，都變得不平凡！」不只她自己的生日，出道之後多了S.H.E的生日，每一年她們都會在這些日子相聚，一起吹蠟燭、一起許下心願、一起回憶過去、一起期許未來，現在還多了小腰果的生日，「謝謝生命，讓我每年都有好多好多不平凡的、美好的日子可以歡慶！」最後她感謝粉絲，表示「你們的祝福與用心，我們都收到了，這份愛好溫暖！」由於Selina發文當天就是S.H.E成團23週年的日子，因此不少粉絲留言，「23週年快樂～小時候沒辦法看演唱會，現在有能力了卻遙遙無期，但我會一直等，等到妳們一起再次說出『我們是S.H.E』的那一天」、「23週年快樂，我沒看過S.H.E演唱會，希望有生之年可以看到」、「祝S.H.E 23週年快樂，我親愛的女神們生日快樂！合體最美。」S.H.E在2018年9月和老東家華研國際約滿後，3個人各自離開成立工作室，目前已經6年沒有合體再推出新作品，也遲遲無法舉辦團體演唱會。去年8月在Hebe「一一巡迴演唱會台北最終場」，3人無預警再度合體，一起合唱〈給小孩〉、〈美麗新世界〉，獻給當時還未出生的小腰果，讓台下粉絲看了相當感動，也很期待她們之後再度合體的機會。