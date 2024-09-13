北市信義區驚傳槍響！3狠男持槍到民宅尋仇　父子中彈受傷送醫

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13日清晨6時許，台北市信義區驚傳槍響，3名男子持槍到福德街派出所投案，稱前往福德街某民宅開槍尋仇。警方獲報後前往該處，發現有2名男子中槍受傷，緊急將其送醫救治，並查扣犯案用的兩把手槍、彈匣兩個、子彈8發，詳細案情仍有待進一步調查釐清。據了解，3男於今天上午6時許，進入信義分局福德街派出所投案，分別是29歲詹姓男子、33歲呂姓男子、26歲林姓男子，3男表示今天上午，持槍到福德街呂姓男子家中開槍尋仇。警方獲報後趕抵呂男家中，發現66歲呂姓屋主右腳底中槍、39歲呂男（屋主兒子）右膝蓋中彈，所幸均無生命危險，而開槍的詹男因右腹舊傷傷口腹發，3人均送醫治療。警方指出，全案查扣兩把手槍、彈匣兩個、子彈8發，相關案情正深入追查中。信義分局呼籲，公權力不容挑戰，任何暴力不法行為，定會全力查辦到底，以維護社會秩序，保障民眾生命財產安全，切勿心存僥倖，以身試法。